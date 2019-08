Cefalù tra mare da sogno e cultura

Incidenti : bimbi morti sulla Palermo-Mazara - il papà trasferito al Giglio di Cefalù : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - Fabio Provenzano, il padre dei due bambini che hanno perso la vita nello schianto avvenuto la notte del 12 luglio sulla Palermo-Mazara, ha lasciato il Trauma center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo per essere trasferito al Giglio di Cefalù dove sarà sottoposto alla

Incidenti : bimbi morti sulla Palermo-Mazara - il papà trasferito al Giglio di Cefalù : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) – Fabio Provenzano, il padre dei due bambini che hanno perso la vita nello schianto avvenuto la notte del 12 luglio sulla Palermo-Mazara, ha lasciato il Trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo per essere trasferito al Giglio di Cefalù dove sarà sottoposto alla riabilitazione neurologica. L’uomo di 34 anni, che era alla guida della Bmw al momento dell’incidente, è rimasto in ...

Sanità : Cardiologia del Giglio di Cefalù prima in Sicilia per trattamento infarto (2) : (AdnKronos) - Per l’imminente futuro il presidente Albano, con il management della Fondazione Giglio, ha programmato il rinnovo tecnologico dell’Emodinamica "con un investimento superiore ad 1,5 milioni di euro". Sono in corso le gare per l’aggiudicazione di due angiografi, di cui uno portatile, di

Sanità : Cardiologia del Giglio di Cefalù prima in Sicilia per trattamento infarto : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - La Cardiologia dell'ospedale Giglio di Cefalù è la prima in Sicilia per tempestività di intervento sia nell’infarto miocardico acuto sia in una forma particolare di infarto, detto Stemi, in cui è particolarmente importante l’intervento immediato. Il dato arriva dal pri

Sanità : Cardiologia del Giglio di Cefalù prima in Sicilia per trattamento infarto (2) : (AdnKronos) – Per l’imminente futuro il presidente Albano, con il management della Fondazione Giglio, ha programmato il rinnovo tecnologico dell’Emodinamica “con un investimento superiore ad 1,5 milioni di euro”. Sono in corso le gare per l’aggiudicazione di due angiografi, di cui uno portatile, di un ecografo specialistico, dei sistemi di monitoraggio per la terapia intensiva cardiologica e della ...