Cede costone a Lampedusa | sanzioni in arrivo per il turista ferito

(Di giovedì 22 agosto 2019) “All’Isola dei Conigli dinon c’e’ stato nessun crollo e nessuna frana. Mi sono immediatamente recato a verificare di persona dopo le notizie circolate in mattinata. Da quanto si e’ potuto capire quattro persone che avevano ormeggiato la loro barca, sono scese fra la Tabaccara e l’Isola dei Conigli. Uno di loro si sarebbe arrampicato per scattare delle foto, facendo leva su un punto di costa che ha avuto un leggero cedimento, rimanendo contuso. Sono stati avvertiti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario, che sono intervenuti prontamente”. Lo precisa il sindaco di, Toto’ Martello. “Nessun allarmismo, dunque”, prosegue, “non c’e’ stata nessuna frana. Questo episodio segnala semmai la necessita’ da parte di tutti di rispettare l’ambiente e di sostare nelle zone di balneazione ...

