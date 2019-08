C’è uno squalo fluo nelle profondità del Pacifico

Nella notte madre accompagna il figlio in bagno - quando torna nella camera trova l’altra figlia di 4 mesi a terra con il viso pieno di sangue - in casa non c’era nessuno… : Una storia agghiacciante quella che ci apprestiamo a raccontare. Un giovane madre, Ashley Rodgers, aveva accompagnato suo figlio di 6 anni in bagno, subito dopo era ritornata in cameretta e aveva trovato l’altra sua figlioletta di soli 4 mesi a terra con il suo viso pieno di sangue. La donna aveva cercato in tutta la casa qualcuno che avesse compiuto un simile gesto, invece nell’abitazione non c’era nessuno. La donna prima di ...

Acquista uno yogurt ai mirtilli e quello che C’è dentro è terribile - inorridito posta la foto sui social : Un ragazzo ha Acquistato uno yogurt ai mirtilli. Lo ha aperto e ha iniziato a mangiarlo ma poi, ad un certo punto, ha visto qualcosa che pur di colore scuro, non assomigliava affatto ad un mirtillo. L’ha tolto dal vasetto per guardare meglio e ha subito capito che si trattava di ben altro che di frutta: uno scarafaggio. Ha scattato una foto e l’ha postata sui social commentando così: ” Era troppo croccante x essere un mirtillo… Non si può ...

Loredana Bertè fa l’autostop in Puglia : “Il mio manager non C’è - spero che qualcuno mi raccatti” : Loredana Bertè fa l’autostoppista in Puglia. È stata l’artista a condividere il filmato nelle sue Instagram stories, video che la vede chiedere un passaggio per strada. “Il mio manager non è venuto, spero che qualche macchina mi raccatti” ha detto. La destinazione è la tenuta di Al Bano Carrisi a Cellino San Marco.

Boxe - Italia verso i Mondiali : 13 azzurri per l’ultimo raduno a Sheffield - C’è Clemente Russo : Inizia il conto alla rovescia per i Mondiali 2019 di Boxe maschile che si disputeranno a Ekaterinburg (Russia) dal 7 al 21 settembre. Gli azzurri saranno in ritiro a Sheffield (Gran Bretagna) dal 22 al 31 agosto, saranno dieci giorni di fuoco per i 13 pugili che si scalderanno in vista della rassegna iridata. Il gruppo sarà guidato naturalmente dal veterano Clemente Russo sempre impegnato tra i supermassimi, si scommette molto su Aziz Abbes ...

C’era una volta Studio Uno - la miniserie che celebra il varietà degli anni Sessanta : Torna su Rai C’era una volta Studio Uno per una serata speciale all’insegna del ricordo e delle sensazioni più romantiche legate alla nostalgia per la televisione che fu: sabato 27 luglio, su Rai1, dalle 20.35 circa in poi va infatti in onda una puntata speciale di Techetechetè dedicata alle carriere di Mina, la grande cantante di recente oggetto anche di un documentario celebrativo, e di Raffaella Carrà, due pesi massimi della ...

Corinaldo - la banda resta in silenzio ma uno dei giovani nega le accuse : “Non c’entro nulla” : Un altro dei giovani arrestati per la strage di Corinaldo respinge le accuse. È Moez Akari che, come già fatto ieri da Andrea Cavallari, si è avvalso della facoltà di non rispondere per tutti i capi di imputazione tranne per quelli legati alla tragedia della Lanterna Azzurra, dai quali ha preso le distanze. Gli altri componenti della banda dello spray in silenzio davanti al giudice.Continua a leggere

C’è uno «squalo blu» a mare - spettacolare avvistamento ad Augusta (VIDEO) : Uno squalo nelle acque del mare di Augusta, in provincia di Siracusa, ha seminato il panico tra i bagnanti. Un esemplare di circa due metri è apparso nello specchio di mare della città siracusana. Il video è subito diventato virale sui social e mostra un grosso pesce che nuota indisturbato vicinissimo alla costa, esattamente nelle acque del golfo Xiphonio, proprio davanti alla spiaggia del lungomare Granatello. Lo squalo apparterrebbe alla nota ...

Sportitalia – C’è la fila per Ounas : tre club francesi ed uno italiano sull’algerino. fissato il prezzo : Sportitalia – C’è la fila per Ounas: tre club francesi ed uno italiano sull’algerino Sportitalia – C’è la fila per Ounas: tre club francesi ed uno italiano sull’algerino. fissato il prezzo. L’ algerino potrebbe non iniziare nemmeno la sua terza stagione con la maglia del Napoli. Questo perché il giovane attaccante azzurro, reduce da un’ ottima Coppa d’ Africa, chiede spazio per poter ...

C’è il via libera da Roma per aprire i cantieri del tratto Alba-Verduno dell’autostrada A33 Cuneo-Asti. Cirio : “Dopo trent’anni - una giornata storica” : Verrà avviata anche la definizione del nuovo percorso (in sostituzione del tunnel) tra il moncone di Cherasco e Verduno

Tour de France – La dedica al nonno che non C’è più e la risposta alle critiche - Nibali sorride a Val Thorens : “qualcuno mi ha detto di ritirarmi - ma…” : Vincenzo Nibali sorride a Val Thorens: le parole dello Squalo dello Stretto dopo la vittoria nella penultima tappa del Tour de France Nibali da applausi nella penultima tappa del Tour de France: lo Squalo dello Stretto mette il suo sigillo anche nell’edizione 2019 della Grande Boucle, con una fantastica vittoria di tappa, a Val Thorens. “E’ stata una vittoria molto sofferta. E anche un Tour complicato per me, ho provato a ...

Formula 1 - C’è uno Schumacher in pista ad Hockenheim : Mick al volante della F2004 15 anni dopo papà Michael : Il figlio del Kaiser ha portato in pista ad Hockenheim la F2004 con cui papà Michael vinse 15 anni fa il settimo titolo mondiale Giornata speciale ad Hockenheim, prima delle qualifiche del Gp di Germania infatti Mick Schumacher è sceso in pista sul tracciato tedesco al volante della F2004, la monoposto con cui papà Michael vinse 15 anni fa il suo settimo titolo mondiale. Un’emozione grandissima per il figlio del Kaiser, deciso a ...

Calciomercato Genoa - vicinissimo Bruno Amione : C’è attesa per l’amichevole di lusso : E’ terminato il ritiro in Austria per il Genoa di Aurelio Andreazzoli, che questa mattina ha raggiunto la Francia, precisamente Guegnon, per l’amichevole di oggi (la terza stagionale) contro il Lione (inizio ore 19). Dopo la partita contro i francesi, i giocatori rossoblu godranno di alcuni giorni di riposo prima di rimettersi in viaggio. Mercoledì prossimo, il 24, inizierà infatti il secondo ritiro estero, dovuto ai lavori in ...

L’ultima volta del cast de Il Trono di Spade al Comic-Con 2019 in difesa del controverso finale : “C’è sempre qualcuno indignato” : Non è stata propria un'accoglienza calorosa quella riservata a parte del cast de Il Trono di Spade al Comic-Con 2019 di San Diego. Dei tanti attori inizialmente annunciati, molti hanno dato forfait all'ultimo minuto - tra cui i creatori, D.B. Weiss e David Benioff, già criticati per le scelte narrative prese nell'ottava stagione. Presenti al panel nell'affollatissima Hall H, Jacob Anderson (Grey Worm), John Bradley (Samwell Tarly), Nikolaj ...