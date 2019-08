C’è ancora vita per i Samsung Galaxy S7 | nuovi aggiornamenti vicini | situazione a fine

Non C’è pace per il Huawei Mate X : l’azienda lo rimanda ancora : Speravamo di veder arrivare per settembre il Huawei Mate X, il primo smartphone pieghevole del produttore cinese, purtroppo soggetto ad un ulteriore ritardo nella fase di lancio. Stando a quanto riportato da 'Huawei Central', a differenza del Mate 20 X 5G, che si è già fatto largo nei mercati di tutto il mondo, il flessibile si farà attendere ancora prima di essere regolarmente commercializzato. Il device è in fase di ottimizzazione e non sarà ...

Volley - Preolimpico 2019 : la Serbia ai raggi X. I grandi rivali dell’Italia che fanno paura. C’è un precedente che fa ancora malissimo… : Domenica 11 luglio, il giorno di Italia-Serbia: la partita più importante dell’anno, il match decisivo delle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La battaglia campale in programma al PalaFlorio di Bari che metterà in palio un pass a cinque cerchi, dando per scontato che entrambe le squadre sconfiggano in precedenza Australia e Camerun. La nostra Nazionale di Volley maschile insegue l’impresa per emulare quanto fatto dalla ...

Volley - Preolimpico 2019 : la Serbia ai raggi X. I grandi rivali dell’Italia che fanno paura. C’è un precedente che fa ancora malissimo… : Domenica 11 luglio, il giorno di Italia-Serbia: la partita più importante dell’anno, il match decisivo delle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La battaglia campale in programma al PalaFlorio di Bari che metterà in palio un pass a cinque cerchi, dando per scontato che entrambe le squadre sconfiggano in precedenza Australia e Camerun. La nostra Nazionale di Volley maschile insegue l’impresa per emulare quanto fatto dalla ...

Quota 100 : C’è ancora speranza per gli idonei al concorso 2016? : La Quota 100 potrebbe essere l’ultima spiaggia per gli idonei al concorso 2016 sconfortati e delusi per il tempo che passa (3 anni oramai) e che tuttavia non vedono il minimo lume di speranza per la tanto agognata immissione in ruolo. La liberazione di migliaia di posti da parte di Quota 100 è un’opportunità importante per gli idonei ancora in attesa, ovviamente col benestare del Governo. Quota 100: un’opportunità per gli ...

VIDEO Marc Marquez : “Mi sento bene con la moto ma sull’elettronica C’è ancora un po’ da lavorare” : È un Marc Marquez insaziabile quello che si presenta ai microfoni della stampa dopo la sesta vittoria stagionale arrivata nel GP della Repubblica Ceca 2019 di motoGP, lo spagnolo sa di aver portato a casa una fondamentale vittoria ma pensa che alla sua Honda serva ancora qualche miglioramento nell’elettronica. “Dovevo partire forte perché temevo la rimonta delle Yamaha ma la gara è stata strana, il ritmo non era buono. Dovizioso era ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Il passo è abbastanza buono ma C’è ancora del lavoro da fare” : Non è stata una prima giornata di prove libere semplice per Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha, impegnato nel day-1 del weekend del GP della Repubblica Ceca (tappa del Mondiale 2019 di MotoGP), è stato frenato da un problema al motore nel corso della seconda sessione. Un contrattempo che il nove volte campione del mondo avrebbe volentieri evitato. Tuttavia, il “Dottore” è riuscito a concludere la giornata nell’overall in ...

Bale-Zidane - ancora frecciate. Il procuratore del gallese : “Non C’è mai stato rapporto tra loro” : “È semplice: a Zidane non piace Gareth. Non c’è un rapporto tra di loro, non c’è mai stato“. Continua il confronto a distanza, pesante, tra l’agente di Bale Jonathan Barnett e Zinedine Zidane. Il gallese, considerato dal tecnico del Real fuori dal progetto, stava per firmare con i cinesi dello Jiangsu, ma è saltato tutto nella giornata di ieri. L’esterno ha un contratto fino al 2022 e guadagna 14,5 ...

Real Madrid - Zidane cancella Bale : “non C’è più posto per lui - se andrà via domani sarà ancora meglio” : L’allenatore del Real Madrid ha messo alla porta Bale, confermando la volontà dei blancos di cederlo L’avventura di Gareth Bale con la maglia del Real Madrid è terminata, Zinedine Zidane ha annunciato senza giri di parole la volontà del club di cedere l’esterno gallese. LaPresse/EFE Tenuto fuori nel match di International Champions Cup contro il Bayern Monaco, l’allenatore francese ha motivato la sua ...

Tour de France – Geraint Thomas non si arrende dopo il Tourmalet : “C’è ancora tanta strada da fare” : Nonostante abbia perso molto terreno sul Tourmalet, il corridore del Team Ineos ha sottolineato come non si darà per vinto Giornata da dimenticare per Geraint Thomas, costretto a rincorrere sul Tourmalet fino a perdere ben 36 secondi da Julian Alaphilippe, portatosi ad oltre due minuti in classifica generale. Un gap che comunque non preoccupato più di tanto il corridore del Team Ineos, apparso fiacco durante la quattordicesima tappa ma ...

C’è gente che sa dal 2015 che deve cambiare password e ancora non l’ha fatto : Slack (immagine: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images) Slack, il software di messaggistica per gruppi di lavoro, sta reimpostando migliaia di password a seguito di una violazione di sicurezza avvenuta nel marzo del 2015. Gli utenti che hanno creato il loro account prima di quella data, che non hanno cambiato la loro password da allora e che non utilizzano il single-sign-on (Sso), si ritroveranno la password ripristinata direttamente dalla ...

De Rossi-Boca - la conferma : “Non C’è ancora l’accordo ma siamo vicini alla conclusione” : Il futuro di Daniele De Rossi è sempre più vicino al Boca Juniors. Arrivano infatti conferme da parte della stessa società argentina che, interpellata dal giornale ‘La Nacion‘, ha affermato che c’è una “ripresa delle trattative, che sono in stato avanzato: siamo vicini a una conclusione“. Il quotidiano sudamericano sottolinea anche che “inizialmente il suo arrivo non apporterebbe grandi soluzioni ...

Imprese e deforestazione - C’è ancora da lavorare : Il 70% delle grandi aziende non comunica in modo trasparente l’impatto delle loro attività sulla deforestazione globale, oltre a non adottare misure adeguate a favore della salvaguardia delle foreste. Questo è quanto emerge dal nuovo report pubblicato oggi da Cdp, la piattaforma globale di rendicontazione ambientale che ogni anno raccoglie dati ambientali da oltre 7.000 aziende. I dati rivelano che sono oltre 1.500 le aziende che hanno un ...

Ragusa - dopo i funerali del ragazzino investito dal Suv C’è ancora chi parla di onore : “Mio figlio adesso mangia terra”. A queste cinque parole il cuore si inchioda, l’aria rafferma resta sbarrata nei polmoni mentre la testa tenta appena di immedesimarsi nel dolore insopportabile del padre che le pronuncia. Per un attimo si resta vuoti. Ma non è l’unico momento così. Domenica, durante i funerali di Alessio, undici anni falciati da un Suv sul marciapiede davanti casa, svanisce ogni speranza anche per Simone, cuginetto di dodici ...

Morte Astori - ancora mistero : C’è un terzo indagato - si parla di occultamento e distruzioni di atti veri : ancora misteri, purtroppo, legati alla Morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo 2018 a Udine nella camera d’albergo in cui era in ritiro con la squadra. Dopo l’accusa dei giorni scorsi relativa ad un documento compilato soltanto successivamente al decesso, e rivelatosi quindi falso, l’inchiesta si infittisce e mette in luce la presenza di un terzo indagato. E’ stato infatti iscritto ...