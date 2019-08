Careca su Icardi | “Ma ha capito cosa è Napoli nel calcio?”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 22 agosto 2019) Lo storico attaccante azzurro sempre legato alAntonioha rilasciato un’intervista a Il Mattino soffermandosi sul mercato delsostiene che chi non accetta la destinazionedal primo monento non si rende conto disia ilnel calcio. «Ma davvero stiamo ancora aspettando la sua risposta? Ma se non vuole venire vada al diavolo. Ma haè ilè il San Paolo,sono i tifosi azzurri? Hache fare gol con quella maglia non ha valore al mondo? Io penso che se non vuole venire, meglio che non venga. Io fossi nelnon perderei neppure un secondo in più. Poi ilil numero 9 ce l’ha ed è forte». PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: Dove giocherà Lozano nel? Risponde Paolo Del Genio IL SOLE 24 ORE – Ecco perchè la Juventus deve vendere IL MATTINO – ...

