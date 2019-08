Fonte : oasport

(Di giovedì 22 agosto 2019) Seconda giornata di gare a, in Ungheria, per idi: tutto secondo pronostico nelle batterie del mattino, con le tre imbarcazionidell’Italia che centrano le semifinali. Medesimo traguardo raggiunto anche dalle duenonimpegnate, mentre dalla paraarriva un altro passaggio in finale e nel pomeriggio ci sarà l’assalto alla qualificazione alle Paralimpiadi del prossimo anno.SPECIALITA’Nel C2 1000 maschile Daniele Santini e Luca Incollingo chiudono al secondo posto nella terza serie in 3’32″79 ein semifinale col decimo crono assoluto: i due azzurri dovranno dare tutto domani pomeriggio per accedere alla Finale A che mette in palio otto carte. Nel K1 1000 maschile Andrea Schera chiude al quarto posto nella prima batteria in 3’32″53 e stacca il biglietto ...

OA_Sport : Canoa velocità, Mondiali Szeged 2019: le tre barche olimpiche dell’Italia vanno in semifinale - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA: Santini-Incollingo e Schera in semifinale! Inizia bene la rinc… - varesenews : Dressino e Crenna in gara ai Mondiali di velocità per puntare a Tokyo -