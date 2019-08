Calendario Europei volley femminile 2019 | orari giorno per giorno | palinsesto tv

Volley femminile - Europei 2019 : il Calendario delle partite dell’Italia. Gli orari e le date con le azzurre in campo : L’Italia sarà una delle grandi protagoniste agli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre in quattro Paesi diversi (Turchia, Polonia, Slovacchia, Ungheria). Le azzurre vanno a caccia del terzo titolo continentale a dieci anni di distanza dall’ultimo trionfo, l‘avventura delle ragazze del CT Davide Mazzanti incomincerà venerdì 23 agosto contro il modesto Portogallo a Lodz. Paola ...

Volley femminile - Calendario Europei 2019 : le date dai gironi alla finale. Programma - orari - tv e streaming : Gli Europei 2019 di Volley femminile si disputeranno dal 23 agosto al 9 settembre. La rassegna continentale avrà luogo in ben quattro Paesi (Turchia, Polonia, Slovacchia, Ungheria(, si tratta di una prima volta storica per la competizione che da questa edizione prevede la partecipazione di ben 24 Nazionali. Ci aspettano tre settimane di grande spettacolo con le migliori squadre del Vecchio Continente che si daranno battaglia per la conquista del ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il Calendario e tutte le partite dei gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Equitazione - Europei 2019 salto : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Da mercoledì 21 a domenica 25 agosto si terranno a Rotterdam, in Olanda, gli Europei di Equitazione per quanto riguarda la specialità del salto ostacoli: l’Italia tenterà di conquistare la qualifica olimpica nella gara a squadre, che vedrà la finale venerdì 23, riservata alle prime tre Nazionali non ancora qualificate. La finale individuale invece è prevista domenica 25. L’Italia schiererà in Olanda Bruno Chimirri su Tower Mouche, ...

Equitazione - Europei completo 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Si disputeranno a Luhmühlen, in Germania, dal 29 agosto all’1 settembre, gli Europei di Equitazione per quanto riguarda la specialità del completo: l’Italia tenterà di conquistare la qualifica olimpica nella gara a squadre, che vedrà la finale domenica 1, giungendo tra le prime due non ancora qualificate. La classifica finale individuale verrà redatta nelle medesime prove valide anche per la graduatoria a squadre. Le gare verranno ...

Equitazione - Europei dressage 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Si disputeranno a Rotterdam, in Olanda, dal 19 al 25 agosto, gli Europei di Equitazione per quanto riguarda le specialità del dressage e del paradressage: l’Italia non sarà presente nel dressage (Tatiana Miloserdova non è ancora eleggibile) e dunque deve dire addio alle velleità di qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 con la squadra, dato che nella manifestazione verranno assegnati gli ultimi tre pass, mentre sarà in gara con ...

Equitazione - Europei salto ostacoli 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Si disputeranno a Rotterdam, in Olanda, dal 21 al 25 agosto, gli Europei di Equitazione per quanto riguarda la specialità del salto ostacoli: l’Italia tenterà di conquistare la qualifica olimpica nella gara a squadre, che vedrà la finale venerdì 23, giungendo tra le prime tre non ancora qualificate. La finale individuale invece è prevista domenica 25. Le gare verranno trasmesse in streaming attraverso la piattaforma della federazione ...

