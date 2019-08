Calciomercato Atalanta | dal Brasile | gli orobici si sono fatti avanti per Luan | Pallone

Calciomercato Atalanta - c’è l’accordo con Laxalt : tutti i dettagli : Calciomercato Atalanta, accordo raggiunto tra gli orobici e l’esterno Mancino Diego Laxalt. L’agente del giocatore ventiseienne, Ariel Krasouski, ha raggiunto l’intesa per 5 anni a 1,5 milioni nell’incontro di stamani al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, sede del club nerazzurro, con l’amministratore delegato Luca Percassi e il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori. Da decidere la formula ...

Calciomercato - le ultime trattative : l’Atalanta chiude Laxalt - sondaggio della Fiorentina per Nagatomo : La Spal ha annunciato Karlo Letica, portiere croato che sostituirà Gomis nella rosa di Semplici, accordo con il Club Bruges in prestito con diritto di riscatto. Letica è un classe ’97 cheha giocato 16 partite nella scorsa stagione con Il Bruges tra Champions League e campionato belga. Anthony Georgiou lascia nuovamente il Tottenham con la formula del prestito, è un nuovo calciatore dell’Ipswich Town. Si rinforza ulteriormente ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale l’acquisto di Skrtel : il difensore ha firmato per un anno [VIDEO] : Rinforzo d’esperienza per l’Atalanta, che ha annunciato l’acquisto di Martin Skrtel, reduce dall’esperienza in Tuchia nel Fenerbahçe nelle ultime tre stagioni. Lo comunica la società orobica in una nota sul proprio sito ufficiale. Nato a Handlova il 15 dicembre 1984, Martin è un difensore che in campo fa valere la sua personalità e la sua grande forza fisica. La sua carriera è il miglior biglietto da visita ...

Calciomercato Atalanta – Colpo da Champions : in arrivo l’ex Liverpool Martin Skrtel : L’Atalanta ha il sì di Martin Skrtel: nelle prossime ore il club nerazzurro potrebbe mettere sotto contratto l’esperto difensore sloveno Dopo essersi guadagnata l’accesso in Champions League con sudore ed entusiasmo, l’Atalanta non ha voglia di giocare un’Europa da ‘squadra materasso’. Il club orobico sta puntellando la squadra che lo scorso anno ha chiuso davanti a top club come Milan, Roma e Lazio, con acquisti mirati per ...

Calciomercato Atalanta - cosa manca per puntellare la rosa : Gasperini vuole un colpo per reparto : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta ha già messo a segno alcuni colpi importanti, ma per la Champions League non basta. Gian Piero Gasperini vuole ancora qualche rinforzo. In particolare, il tecnico della Dea ha richiesto un difensore, un esterno e un attaccante che possa giocare nei tre ruoli davanti. Per quanto concerne la difesa il nome più gettonato è quello di Gian Marco Ferrari, centrale del Sassuolo. Dodici milioni la ...

Atalanta - doppio annuncio di Calciomercato di Gasperini dopo l’amichevole : “Muriel a questo punto della preparazione e’ piu’ avanti di quanto non fosse Zapata l’estate scorsa”. Sono le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, dopo il successo in amichevole contro il Renate: “Luis e’ un po’ affaticato in questo momento e necessita’ di un po’ di tempo per adattarsi, ma e’ sicuramente un elemento di qualita’ come lo e’ Malinovskyi – ...

Calciomercato Atalanta - l’11 è da Champions : il sostituto di Mancini - tre nuovi innesti per Gasperini [FOTO] : Calciomercato Atalanta – Le squadre di Serie A sono al lavoro per preparare la prossima stagione, una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente l’Atalanta, i nerazzurri rappresentano ormai una big del calcio italiano ed adesso si preparano anche per disputare la prossima Champions League, un traguardo raggiunto grazie alle competenze della dirigenza, ad un grande allenatore ed un gruppo di calciatori ...