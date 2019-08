Buffon torna al Tardini | come 24 anni fa

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) Ricomincia il campionato. Subito la Juve (otto scudetti nelle ultime otto stagioni) protagonista: sabato, alle 18, a Parma. Madama resta favorita anche per questa stagione, ma non in maniera così nettain passato: problemi di organico (alla fine: chi parte?); e Inter (con Conte in panchina) e Napoli che possono vantare solidi rinforzi e tanta voglia di interrompere l’egemonia bianconera. Vedremo. Ma non è di questo che voglio parlare.Da un un po’ di tempo seguo le vicende del football con sguardo distratto. Mi interessa,sempre, più di sempre, recuperare la memoria, le storie di ieri, di quando il calcio era ancora “una festa mobile”, per citare il mio amato Hemingway, un lampo poetico. E, sabato, Gigitornerà nel luogo (lo stadio “”) della sua prima, travolgente e lucente volta: 19 novembre 1995. Di ...

