Brindisi | scontri allo stadio tra ultras dopo la partita contro il Foggia

(Di giovedì 22 agosto 2019) Un brutto fatto di cronaca si è verificato ieri sera a, subitoladi Coppa Italia di Serie D giocata dai padroni di casail, e vinta da questi ultimi per 0-1 proprio nei minuti finali. Infatti, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, le due tifoserie sono venute in contatto proprio all'uscita dello, precisamente nel parcheggio della struttura sportiva. Ad iniziare sarebbero stati alcuni supportersni, almeno così riporta la testata giornalistica locale online,Today. Lo spettacolo andato in scena sul terreno di gioco è stato rovinato da questa brutta pagina che poco ha a che fare con lo sport. Glisi sono lanciati di tutto, come pietre e bombe carta, ma anche fumogeni. Sul posto c'erano già carabinieri e Polizia di Stato in assetto anti-sommossa, i quali hanno provveduto adntanare le due tifoserie....Continua ...

