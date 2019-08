Brexit senza accordo Macron a Jonhson | rimane impegno a pagare 39 miliardi di sterline

Brexit - Johnson a Tusk : “Lavoriamo a un accordo - ma senza backstop”. E in caso di no deal stop a libera circolazione delle persone : “Prometto di lavorare con impegno a un accordo sulla Brexit, ma senza backstop“. È questo il nocciolo della riflessione del primo ministro inglese Boris Johnson espresso in una lettera resa pubblica la sera del 19 agosto e indirizzata al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Il neo inquilino di Downing Street come è noto – a differenza di Theresa May che l’ha preceduto – è pronto a far uscire il Paese dalla ...

Quali sono le conseguenze di una Brexit senza accordo? : Foto di Dan Kitwood/Getty Images Per la Brexit è infine giunto il turno di Boris. Al termine di una lunga e asfissiante opposizione alla collega di partito Theresa May, l’ex sindaco di Londra e nuovo primo ministro britannico Boris Johnson può finalmente giocare tutte le sue carte sui tavoli continentali, per cercare di portare a termine quel piano di uscita dall’Unione europea, che a detta di molti analisti appare oggi ...

Brexit - Londra conferma : “Senza accordo - stop a libera circolazione persone” : Londra, 19 ago. (AdnKronos) – In caso di dalla Ue il prossimo 31 ottobre, il governo britannico metterà fine “immediatamente” alla libera circolazione delle persone. Lo ha fatto sapere una portavoce di Downing Street, in quello che appare come un irrigidimento delle posizioni rispetto al precedente esecutivo di Theresa May, che aveva previsto “un periodo di transizione” in caso di no deal. “La libera ...

Brexit - il dossier segreto del governo britannico : “Gravi carenze di cibo - farmaci e carburante se si esce dall’Ue senza accordo” : Scarsità di cibo, farmaci e carburante. Confine rigido con l’Irlanda, caos nei porti, difficoltà per i viaggiatori britannici negli aeroporti, aumento della tensione sociale. È questo il futuro della Gran Bretagna secondo lo studio del governo britannico sull’impatto di una Brexit senza accordo. Il rapporto, pubblicato dal Sunday Times, secondo una fonte di Downing Street è stato diffuso da un ex ministro proprio alla vigilia del primo ...

"Bruxelles torni al tavolo - o sarà Brexit senza accordo". La prima di Boris premier alla Camera dei Comuni : Brexit entro il 31 ottobre “senza se e senza ma”. Cercando di convincere Bruxelles a rimettersi al tavolo per negoziare un nuovo accordo. E se non sarà, avanti con lo scenario ‘no deal’, senza paura perché il Regno Unito diventerà “il miglior Paese in cui vivere sulla Terra”. Questo, in sintesi, il senso del primo discorso di Boris Johnson da premier di fronte alla Camera dei ...

