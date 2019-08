Brasile | SOS incendi in Amazzonia | “I polmoni del pianeta si stanno riducendo in cenere”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) “In questo esatto momento, giganteschiboschivi, che si espandono a velocità mai viste prima,distruggendo la foresta pluviale amazzonica a un ritmo allarmante. La nostra casa è letteralmente in fiamme, e idel nostrosiin cenere“: l’allarme viene lanciato dal movimento internazionale Fridays For Future, in riferimento aglicheinteressando la foresta amazzonica. Dopo avere ricordato anche i roghi nell’Artico, “sono solo alcuni dei più recenti esempi della crisi climatica, causati dal cambiamento climatico. Stiamo andando incontro una incontrollabile sequenza di eventi che distruggerà i nostri ecosistemi e, di conseguenza, la nostra sopravvivenza su questo“. “Il 23 agosto – annunciano gli attivisti in un nota internazionale – i gruppi di Fridays For Future di ...

bailaconmigobg : Stato di #emergenza nazionale in #brasile aiutatemi a condividere questa notizia perche quando succede in… - LSofonisba : RT @NicolettaFavero: Il polmone verde del pianeta brucia. #SOS per l’#Amazzonia e per la #Terra. Siamo in pericolo . Gli incendi in Brasile… - NicolettaFavero : Il polmone verde del pianeta brucia. #SOS per l’#Amazzonia e per la #Terra. Siamo in pericolo . Gli incendi in Bras… -