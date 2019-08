Boxe | i convocati dell’Italia per il training camp di Sheffield Undici azzurri in Gran

Boxe - 14 azzurri convocati per il Training Camp Elite di Roma. Presenti Clemente Russo e Salvatore Cavallaro : Comunicate le convocazioni del Direttore Tecnico Giulio Coletta per il prossimo Training Camp Elite della Nazionale italiana di Boxe che si svolgerà da lunedì 5 agosto a martedì 13 agosto presso il CPO dell’Esercito di Roma. Il punto di riferimento della squadra azzurra rimane Clemente Russo (+91 kg), reduce però dalla delusione degli Europei di Minsk e in cerca di riscatto nei prossimi appuntamenti della stagione. Presente anche Salvatore ...