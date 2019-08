Boschi:governeremo con M5S fino al 2023

L'ex ministra delle Riforme,su Repubblica esulta e dà per scontato un governo con il M5S, pronoscticando che "dureràal". Il merito?E' di Renzi, ovviamente,perché "ha rovinato i piani di Salvini" e il "Pd dovrebbe apprezzare",perché "se non fosse intervenuto saremmo già sotto elezioni". L'allenza Pd-M5S non farà crescere i consensi della Lega "se il governo farà cose buone per gli italiani". Zingaretti? "Ha il sostegno unanime,tutti avanti insieme", per il "il taglio dei parlamentari ne discuteremo..."(Di giovedì 22 agosto 2019)