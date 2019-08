Bitter Sweet | trame puntate 59 e 60 | la Kaya uccide Tahir a causa dell' Onder

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) Nuovo appuntamento con le notizie su- Ingredienti d'amore, la serie tv turca che ogni giorno è seguita da quasi tre milioni di telespettatori in Italia. Le59 e 60 trasmesse venerdì 23 agosto su Canale 5, rivelano che Hakanfarà in modo che Demetuccidaper non essere tradito alla polizia. Nazli Piran, nel frattempo, organizzerà una festa per suo marito Ferit grazie all'aiuto di Fatos.: riassuntoprecedenti Nelleprecedenti di, andate in onda giovedì 22 agosto su Canale 5, abbiamo visto Demet scoprire che Hakan è coinvolto nell'incidente mortale di suo fratello ea madre di Bulut. Per questo motivo, laha cominciato a faree indagini per scoprire la realtà dei fatti. Intanto Nazli ha avuto dei problemi finanziari, tanto da non riuscire a pagare le rate del ristorante. Allo stesso ...

