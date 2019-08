Bitter Sweet | trama episodio 61 | Pelin rovina la festa di compleanno dell' Aslan

Anticipazioni Bitter Sweet : Asuman tenta di togliersi la vita - interviene Deniz : La soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è da poco tornata sulla quinta rete televisiva italiana, dopo la sua pausa estiva. Nelle prossime puntate il rapporto di Asuman con la sorella Nazli peggiorerà sempre di più. Asuman si è già trasferita a casa di Deniz, dopo l'ennesimo litigio con la cuoca. Successivamente la ragazza aveva tentato di riappacificarsi con i coniugi Aslan, ma è stata da loro incolpata di aver informato il musicista ...

Can Yaman si "spoglia" a Napoli/ Video - fan in delirio per la star di Bitter Sweet : Can Yaman si "spoglia" a Napoli: fan in delirio per l'attore di Bitter Sweet. Video, la star turca si concede per foto e selfie: 'Italia ti amo'.

Bitter Sweet - spoiler : Demet registra la confessione di Hakan e tenta di farlo arrestare : Da questa settimana la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è tornata su Canale 5 dopo la sua pausa estiva. La prossime puntate si riveleranno ricche di colpi di scena. Hakan Onder (Necip Memili) e la moglie Demet (Alara Bozbey) saranno al centro dell'attenzione. La coppia trascorrerà un terribile periodo, in seguito all'affidamento di Bulut a Ferit. I due coniugi saranno ai ferri corti. La situazione degenererà molto presto e ...

Can Yaman - il protagonista di Bitter Sweet che ha conquistato le donne italiane : Can Yaman La programmazione estiva di Canale 5 ha fatto conoscere al pubblico italiano un nuovo beniamino: Can Yaman, l’attore turco che presta il volto a Ferit Aslan in Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Nato a Istanbul l’8 novembre 1989, Yaman ha fatto breccia in soli due mesi nel cuore delle telespettatrici, le quali si sintonizzano ogni giorno sulla rete ammiraglia Mediaset – con picchi di share superiori al ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Asuman uccide un uomo : Il persecutore di Asuman torna alla carica e ricatta la ragazza con delle foto scattatele di nascosto. La giovane lo raggiunge a casa sua e gli spara.

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di venerdì 23 agosto 2019 : anticipazioni puntate 59 e 60 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda venerdì 23 agosto 2019 su Canale 5: Hakan ha paura che Demet lo denunci per la morte di Zeynep e Demir, così la convince a scaricare la tensione sparando contro un bersaglio disegnato su una porta. Demet accetta, ma non sa che dietro quella porta c’è il corpo di Tahir. Hakan filma la scena di Demet che spara con l’intenzione di ricattare la donna, nel ...

Bitter Sweet - trame puntate 59 e 60 : la Kaya uccide Tahir a causa dell'Onder : Nuovo appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca che ogni giorno è seguita da quasi tre milioni di telespettatori in Italia. Le trame delle puntate 59 e 60 trasmesse venerdì 23 agosto su Canale 5, rivelano che Hakan Onder farà in modo che Demet Kaya uccida Tahir per non essere tradito alla polizia. Nazli Piran, nel frattempo, organizzerà una festa per suo marito Ferit grazie all'aiuto di Fatos. Bitter ...

Bitter Sweet Anticipazioni 23 agosto 2019 : Demet uccide un uomo e Hakan la ricatta : Hakan ha trovato il modo di zittire sua moglie. Le fa sparare dei colpi di pistola a una porta, dietro la quale si trova Tahir. L'uomo muore e l'Onder ricatta la moglie con il video che ha girato.

Spoiler Bitter Sweet 26-30 agosto : il ritorno dell'ex fidanzata di Ferit che dice di aver abortito : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la vera rivelazione in termini di ascolti di questa calda stagione televisiva estiva. Fin dal primo momento, infatti, la soap ha fatto breccia nel cuore di oltre 2 milioni di spettatori, senza far rimpiangere così gli ascolti di Uomini e donne. Ormai stiamo per avvicinarci verso il gran finale di questa prima stagione e settimana dopo settimana gli ...

Bitter Sweet : Asuman in grave pericolo - rischia di subire violenza : Gli spoiler delle puntate turche della popolare soap opera di Canale 5 Bitter Sweet - Ingredienti d'amore rivelano che la sorella di Nazli, Asuman, vivrà dei momenti molto concitati e di vera paura, a causa di un uomo senza scrupoli che molesterà la ragazza. Le due sorelle hanno avuto dei forti scontri, ma alla fine Asuman, ascoltando i consigli della Piran, lascerà la dimora del musicista, dove si era trasferita, per tornare a vivere con ...

Bitter Sweet anticipazioni : ASUMAN si uccide??? : Momenti drammatici a Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: nelle prossime puntate italiane della telenovela turca, la giovane ASUMAN (Ilayda Akdogan) sarà infatti sul punto di togliersi la vita; scopriamo quindi insieme come si arriverà a questa sorprendente svolta nelle storyline… Bitter Sweet, news: Hakan trova il modo di ricattare Nazli Seguendo le anticipazioni si deduce che tutto inizierà nel momento in cui il perfido Hakan (Necip ...

Anticipazioni Bitter Sweet - 26-30 agosto : Pelin inganna Ferit e si accorda con Hakan : Arrivano le nuove Anticipazioni della soap opera rivelazione dell'estate, "Bitter sweet - Ingredienti d'amore", con protagonisti . Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 26 al 30 agosto su Canale 5. Questa settimana al centro di tutti le vicende della soap ci sarà la festa di compleanno che Nazli organizzerà per Ferit, i propositi di vendetta di Demet nei confronti di Hakan, l'arrivo ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 21 e 22 agosto : Ferit vicino alla verità su Hakan : Bitter Sweet Anticipazioni 22 e 21 agosto, si incrina il rapporto tra Nazli e Asuman: Hakan nei guai dopo la scoperta di Demet, Ferit vicino alla verità

Bitter Sweet - spoiler del 23 agosto : l'Onder tende una trappola alla moglie Demet : Sono sempre più travolgenti le avventure dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, approdato sul piccolo schermo italiano da giugno 2019. Nelle puntate numero 59 e 60 in programmazione su Canale 5 il 23 agosto 2019, il cattivo della soap, cioè Hakan Onder, troverà un escamotage per impedire alla moglie Demet di smascherarlo. Ebbene sì, il losco imprenditore per paura che la sorella di Deniz possa rivelare alla giustizia che è ...