Berlusconi e Meloni | governo a Salvini o elezioni subito

Crisi di governo - seconda giornata di consultazioni al Colle | Berlusconi : "Sì a elezioni anticipate" | Zingaretti : disponibili a un nuovo governo - proviamoci | Meloni (FdI) : "Unica possibilità il voto" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd: chiara scelta europeista, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche, no aumenti dell'Iva, svolta sull'immigrazione. Altrimenti ok a elezioni

Matteo Salvini gelido sul centrodestra : "Se ho sentito Berlusconi e la Meloni? No - oggi...". Cosa li divide : Non c'è spazio, oggi, per il centrodestra unito. Matteo Salvini arriva alla Camera per la riunione dei deputati leghisti, i giornalisti chiedono al leader se in queste ore abbia sentito gli alleati Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. "Stiamo ragionando come Lega", taglia corto Salvini. "Fatemi incon

Youtrend - lo scenario con il centrodestra unito : "Salvini - Meloni e Berlusconi avrebbero la maggioranza" : A ridosso della mozione di sfiducia in Senato su Giuseppe Conte, Youtrend presenta lo scenario di un voto politico con il centrodestra unito. Se la Lega di Matteo Salvini, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e Forza Italia di Silvio Berlusconi si presentasse assieme alle urne, "otterrebbe una larghi

Salvini - Meloni e Berlusconi - il sondaggio beffardo : a quanto vola il centrodestra. I dati che spiegano tutto : Gli elettori leghisti sono con Salvini. Mentre nei palazzi si studiano nuove alleanze e governi più e meno tecnici, gli italiani sembrano avere le idee chiare su quello che vogliono. La Lega, infatti, continua ad essere saldamente il primo partito, attestandosi a quota 38%, quasi quattro punti in pi

Silvio Berlusconi - le condizioni a Salvini per l'alleanza. Retroscena : poltronissima alla Meloni - veto su Toti : Un posto per Giorgia Meloni c'è, per Giovanni Toti no. Il Retroscena del Corriere della Sera sulla trattativa tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini per la futura alleanza elettorale in caso di voto anticipato si concentra soprattutto sulle richieste di Forza Italia al leghista. Gli azzurri pretend

Salvini : "Pronto a proporre un patto a Meloni e Berlusconi | Centrodestra va superato" : "Le vecchie classificazioni non mi appassionano - spiega il leader della Lega in un'intervista a "Il Giornale" -. Mettiamola così, oltre il vecchio Centrodestra"

Matteo Salvini cerca l'alleanza con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : La crisi di governo è quasi ufficializzata in Parlamento, e ormai tutte le forze politiche italiane, sia di destra che di sinistra, stanno pensando alle prossime elezioni politiche. Le stesse, se il governo dovesse cadere in questi giorni, si potrebbero tenere entro la fine del prossimo mese di ottobre, ma tutto è da vedere. Intanto oggi si riuniranno i capigruppo della Camera per vedere il da farsi, nell'attesa che venga formalizzata la mozione ...

Crisi di governo : Salvini teme l'isolamento : 'Proporrò patto a Berlusconi e Meloni' : Matteo Salvini vuole ritornare alle urne. E, ora che ha innescato la Crisi, per raggiungere il suo obiettivo, è pronto a dimettersi da ministro e a trovare un accordo di coalizione con Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il leader della Lega, in questo momento delicato, sembra temere l'isolamento e intervistato da Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale ha dichiarato: "Vedrò Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni e gli proporrò un patto". ...

Crisi di governo - asse M5s-Pd? Salvini col centrodestra/ "Vedrò Berlusconi e Meloni" : Crisi di governo, Renzi apre a M5s: asse col Pd? Salvini apre al centrodestra e annuncia: "Vedrò Berlusconi e Meloni". Le ultime notizie.

Salvini : "Proporrò un patto a Berlusconi e Meloni" : Matteo Salvini ci ha ripensato. O meglio, ha fatto bene i conti e si è reso conto che i proclami dei giorni scorsi erano eccessivi anche per lui. La Lega non correrà da sola non appena si tornerà alle urne - come annunciato in pompa magna durante il comizio a Pescara la settimana scorsa - ma lo farà insieme a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.La conferma è arrivata dallo stesso leader della Lega in un'intervista concessa al quotidiano Il ...

Matteo Salvini di nuovo con Silvio Berlusconi : “Alle elezioni con FI e Giorgia Meloni” : Il leader della Lega spiega il suo piano in caso di ritorno alle urne: "Proporrò a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni un patto alla luce del sole, l'Italia del sì contro l'Italia del no". Il centrodestra, dunque, punta a presentarsi unito alle prossime elezioni e ad accelerare la crisi di governo.

Salvini : «Pronto a patto con Berlusconi e Meloni. No a chi va con Renzi» : «Nelle prossime ore vedrò Berlusconi e la Meloni alla luce del sole». «Parleremo sia di elezioni regionali che di quelle Politiche» e «proporrò un patto,...

Salvini : "Pronto a proporre un patto a Meloni e Berlusconi | Andiamo oltre il centrodestra" : "Le vecchie classificazioni non mi appassionano - spiega il leader della Lega in un'intervista a "Il Giornale" -. Mettiamola così, oltre il vecchio centrodestra"

Elezioni - Salvini propone il patto "Al voto con Berlusconi e Meloni" : "Nelle prossime ore vedrò Berlusconi e la Meloni alla luce del sole”, dice Matteo Salvini al direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti in un’intervista “esclusiva”. E in quell’incontro si parlerà “sia di Elezioni regionali che di quelle politiche” per “proporre un patto” Segui su affaritaliani.it