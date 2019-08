Basket | l’Italia scivola al 13° posto nel Power Ranking prima dei Mondiali Fanno male i

Basket - Torneo di Shenyang 2019 : programma - orari e tv. Il calendario delle partite dell’Italia : Ultimo Torneo per l’Italia prima dell’inizio dei Mondiali di Basket 2019: la Nazionale di Meo Sacchetti, il quale ha appena festeggiato il suo 66° compleanno, è impegnata nel Torneo AusTiger con Serbia, Francia e Nuova Zelanda. Ultimi rodaggi per gli azzurri, che stanno uscendo da una preparazione notevolmente complicata dalla fine delle speranze di avere Nicolò Melli, con Danilo Gallinari ancora ai box e Gigi Datome che proprio in ...

Basket - Mondiali 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - orari - tv e streaming : L’Italia si appresta a disputare i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il prossimo 31 agosto in Cina. Gli azzurri scenderanno in campo a Foshan, inseriti nel gruppo D con il chiaro obiettivo di qualificarsi alla seocnda fase a gironi: bisognerà dunque arrivare tra le prime due per staccare il pass e proseguire la propria avventura nella rassegna iridata. La nostra Nazionale se la dovrà vedere con Filippine e Angola, due avversarie ...

Basket - Mondiali 2019 : i convocati dell’Angola - avversario dell’Italia nel girone. Spiccano Moreira e Morais : L’Angola ha svelato i convocati per i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il 31 agosto in Cina, la compagine africana è inserita nel girone dell’Italia e gli azzurri andranno a caccia della vittoria (proprio come contro le Filippine) per puntare al passaggio del turno nel gruppo in cui la Serbia dovrebbe fare la voce grossa. Spiccano il centro Yanick Moreira che lo scorso anno ha vestito la casacca della Virtus Bologna e Carlos ...

Basket - Mondiali 2019 : Datome e Gallinari debuttano nel Torneo di Shenyang - tornano i big per l’Italia : Mancano meno di due settimane ai Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il prossimo 31 agosto in Cina, l’Italia vuole essere protagonista nell’attesissima rassegna iridata ma le tre sconfitte rimediate nel Torneo dell’Acropoli contro Serbia, Grecia e Turchia non fanno dormire sonni sereni alla compagine guidata dal CT Meo Sacchetti. Oggi la nostra Nazionale parte per l’Oriente e si avvicinerà sempre più concretamente ...

Mondiali Basket 2019 – Esclusione eccellente nell’Italia : coach Sacchetti taglia Pietro Aradori : Pietro Aradori non parteciperà alla FIBA World Cup 2019. L’Azzurro autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata. Ora sono 14 gli atleti a disposizione del CT Meo Sacchetti Pietro Aradori non parteciperà, per scelta tecnica, alla FIBA World Cup 2019. Il CT Meo Sacchetti lo ha comunicato questa mattina all’Azzurro, che è stato autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata. I 14 atleti a disposizione del CT Meo ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Grecia - Serbia e Turchia sulla strada dell’Italia : Domani (16 agosto) prenderà il via il Torneo Acropolis 2019. Diventato ormai un appuntamento fisso del Basket internazionale, in questa edizione vedrà sfidarsi quattro nazionali di assoluto livello: Italia, Grecia, Serbia e Turchia. Sarà un ottimo test per gli azzurri di Romeo Sacchetti in vista dei mondiali che si svolgeranno a partire dal 31 Agosto in Cina. Ad ospitare la manifestazione, come accade dal 1995 seppur con qualche breve pausa, ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : il calendario e le date delle partite dell’Italia. Programma - orari e tv : Prosegue a ritmo serrato il percorso di avvicinamento della Nazionale italiana di Basket vero i Mondiali 2019 di Cina che prenderanno il via nella giornata del 31 agosto. Dopo il Torneo di Verona dello scorso fine settimana, gli Azzurri saranno impegnati nel prestigioso Torneo Acropolis 2019 di Atene. Tutti gli incontri si disputeranno nello splendido impianto dell’O.A.K.A. Olympic Indoor Hall della capitale greca con i suoi 20.000 posti a ...

Basket - Milos Teodosic salterà i Mondiali! Infortunio per il playmaker della Serbia nel girone dell’Italia : Milos Teodosic dovrà saltare i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il 31 agosto in Cina. Il playmaker dela Serbia si è infortunato durante l’amichevole giocata sabato a Belgrado contro la Lituania, gli slavi si sono imposti per 72-68 ma hanno perso il loro fuoriclasse che dunque non parteciperà alla rassegna iridata. Il 32enne, fresco acquisto della Virtus Bologna, avrebbe dovuto trascinare i balcanici nella competizione più importante ...

Mondiali Basket 2019 – Meo Sacchetti striglia l’Italia dopo il torneo di Verona e ne taglia 3 : i nomi degli esclusi : Bilancio negati e atteggiamento da rivedere per l’Italia dopo il torneo di Verona: con queste parole Meo Sacchetti striglia gli azzurri in vista dei Mondiali di Basket 2019. Intanto arrivano i primi 3 tagli Vittoria contro Senegal e Venezuela, sconfitta in rimonta contro la Russia. L’Italia torna a casa dalla Verona Basketball Cup con un bilancio positivo nelle vittorie, ma al quanto negativo sotto il profilo tattico e ...

Verona Basketball Cup – L’Italia batte il Venezuela : segnali di ripresa dopo il ko contro la Russia : L’Italia batte il Venezuela 72-54 nell’ultima sfida della Verona Basketball Cup: gli azzurri dominano la formazione sudamericana e si riprendono dopo il ko contro la Russia di ieri Il ko beffardo di ieri contro la Russia, nel quale L’Italia si è fatta rimontare e sconfiggere, aveva fatto squillare qualche campanello d’allarme. Nonostante sia solo basket estivo, preparatorio in vista dei Mondiali di Basket 2019 che si svolgeranno in Cina a ...

Verona Basketball Cup 2019 – L’Italia si butta via nel finale - la Russia rimonta e si prende il successo sulla sirena : Gli azzurri di coach Sacchetti dominano il match per 38 minuti, ma nel finale abbassano il ritmo e vengono rimontati dalla Russia L’Italia non riesce a bissare il successo di ieri nella Verona Basketball Cup 2019, gli azzurri di coach Sacchetti cedono infatti alla Russia con il punteggio di 70-72, dopo aver dominato in lungo e in largo la partita per 38 minuti. La tripla a un secondo dalla fine di Fridzon toglie il sorriso dal viso ...

Basket - Verona Cup 2019 : l’Italia demolisce il Senegal. Gli azzurri sfondano quota 100 punti : L’Italia vince e regala spettacolo nella prima giornata della Verona Basketball Cup 2019. Una grande prestazione da parte della squadra di coach Meo Sacchetti, che domina contro il Senegal, superando agevolmente la squadra africana con il punteggio di 111-54. Ottima prestazione di tutto il collettivo ed i migliori marcatori sono stati Pietro Aradori e Michele Vitali, entrambi con 15 punti. Il primo canestro della partita è di Hackett e ...

Basket - Mondiali 2019 : i convocati dell’Angola - avversaria dell’Italia nel primo girone : L’Angola ha scelto i suoi dodici per il Mondiale 2019 di Basket. In Cina la nazionale africana sarà avversaria dell’Italia e probabilmente si giocherà con le Filippine per giocarsi un posto negli ottavi di finale. Da segnalare la presenza di due ex “italiani” come Yanick Moreira e Carlos Morais, mentre c’è da segnalare l’assenza del rookie degli Atlanta Hawks, Bruno Fernando, che preferisce concentrarsi sulla ...