Avvolto dalle fiamme mentre prepara limoncello | muore dopo cinque giorni di agonia

Benevento - viene Avvolto dalle fiamme mentre prepara un liquore : 27enne grave in ospedale : Il ragazzo ha ustioni sull’80% del corpo. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri, che indagano sull’accaduto. Era uno dei suoi hobby preferiti e non immaginava che una passione coltivata da anni potesse procurargli guai così seri. Un 27enne di Benevento è rimasto gravemente ustionato mentre preparava il limoncello a casa, il tipico liquore campano a base di agrumi. Il ragazzo era solito utilizzare l’alcol per le sue ...