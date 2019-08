Autonomia : Sala - ‘c’è ancora da lavorare - non la do per morta’ : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “Se questo Paese continua a immaginare un futuro con 8mila comuni, 88 Province, 20 Regioni e 14 Città metropolitane si va a schiantare. Perché io sono perplesso sul tema dell’Autonomia? Perché è un po’ una scorciatoia nel senso che invece di sistemare questa complessità si sceglie di dare più potere alle Regioni e questo non funziona”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ...

Salario minimo - flat tax - Autonomia - giustizia : le riforme bloccate dalla crisi La notizia sulla stampa estera : le foto : Anche conflitto d’interesse, chiusura domenicale dei negozi, acqua pubblica, oltre al taglio dei parlamentari. A chi conviene e a chi no tra M5S e Lega

Sala : “Flat tax e Autonomia? Assolutamente contrario. La gente non ne sa nulla”. E il viceministro Garavaglia sbuffa : Critica caustica del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla proposta della Lega circa l’autonomia delle Regioni e la flat tax. Ospite di “In Onda”, su La7, Sala prima si esprime sulla sua recente condanna a sei mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45 mila euro, nel processo milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per fatti risalenti al periodo in cui è stato ad di Expo: “Sento questa condanna come una ...

Scuola - Autonomia e stipendi docenti ultime notizie : ecco il giudizio di Camilla Sgambato sulle ‘gabbie salariali’ : Il tema della regionalizzazione della Scuola e dell’autonomia differenziata continua ad essere al centro del dibattito politico: mentre sui social i docenti discutono sulla possibile introduzione di ‘gabbie salariali’ per i docenti. Sull’argomento si è espressa la responsabile Scuola del Partito Democratico, onorevole Camilla Sgambato. Camilla Sgambato sulle ‘gabbie salariali’ per gli insegnanti ‘Noi ...

Che cosa sono le gabbie salariali - la misura che ha spaccato la maggioranza sull’Autonomia : Ancora nessuna intesa sull'autonomia differenziata. L'ultimo vertice di governo sulla questione si sarebbe concluso in un nulla di fatto in quanto la Lega avrebbe proposto di reintrodurre le gabbie salariali, un sistema di calcolo degli stipendi che secondo fonti pentastellate si potrebbe sintetizzare in "alzare i salari al Nord e abbassarli al Centro Sud". Ma vediamo di che cosa si tratta.Continua a leggere

Autonomia - fallisce vertice Lega-M5S. Lite su gabbie salariali e scuola : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Autonomia - fallisce vertice Lega-M5S. Lite su gabbie salariali e scuola : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Autonomia - rottura tra Lega e M5s : "Così non si va avanti" - "la vergogna delle gabbie salariali" : Ancora niente accordo sull'Autonomia. Lega e Movimento 5 Stelle sono punto a capo: il tavolo a Palazzo Chigi è stato interrotto e posticipato. "Inutile sedersi a un tavolo che non funziona, con persone che il giorno prima chiudono accordi e poi cambiano idea e fanno l'opposto", hanno tuonato i leghi

**Autonomia : Stefani - ‘nessuna gabbia salariale - già previste da legge’** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Non c’è nessuna gabbia salariale, sono strumenti previsti che esistono già nel nostro ordinamento. Si tratta di incentivi previsti dalla contrattazione integrativa, per incentivare la permanenza e la continuità formativa”. Lo dice la ministra agli Affari Regionali Erika Stefani, dopo il vertice di governo sulle autonomie.Si tratta, spiega ancora la ministra replicando ai 5 Stelle, di una ...

Autonomia - strappo a Palazzo Chigi. M5S : «Lega vuole gabbie salariali - inaccettabile» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Autonomia - strappo a Palazzo Chigi. M5S : «Lega vuole gabbie salariali - inaccettabile» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Autonomia - strappo al vertice a Palazzo Chigi. M5S : «Lega vuole gabbie salariali - inaccettabile» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove è in corso il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord e abbassarli al...