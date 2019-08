Audi RS Q3 - La Sportback avvistata su strada

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 22 agosto 2019) L'RS Q3è con ogni probabilità una delle sei novità della gamma RS che l'ha in serbo per il prossimo futuro, come anticipato in un teaser diffuso poco prima del lancio della RS6.Via le protezioni, la RS è pronta. Proprio la RS Q3è la protagonista delle foto spia di oggi, dopo una serie di avvistamenti già avvenuti nei mesi scorsi. Con la Q3appena presentata è molto più facile delineare i contorni della versione RS, ora portata sucon una dose molto ridotta di pellicole e protezioni. La carrozzeria è nascosta solo dove realmente differisce dalla Q3(paraurti e passaruota) e si notano subito cerchi di lega e impianto frenante di generose dimensioni, insieme alle massicce prese d'aria e agli immancabili terminali di scarico ovali. Cinque cilindri da 400 CV. Tutte le indiscrezioni sostengono che nel cofano delle RS Q3 e RS Q3 ...

