Atletica – Meeting Melinda | Battocletti nuovamente sui 300 a Cles

Atletica – Meeting di Schifflange : Alessia Trost si impone nell’alto - l’azzurra valica la misura di 1.90 : Tre tentativi senza successo per la friulana a 1.93, che riesce comunque a mantenersi in testa davanti alla connazionale Furlani Al Meeting di Schifflange, in Lussemburgo, l’azzurra Alessia Trost si aggiudica la vittoria nel salto in alto con 1,90. La 26enne delle Fiamme Gialle supera la misura alla terza prova, in una gara iniziata bene a 1,81 prima di valicare 1,87 al secondo ingresso in pedana. Poi la friulana, bronzo mondiale indoor ...

Atletica – Alessia Trost torna in gara al meeting di Schifflange : Atletica, Trost domenica in Lussemburgo nell’alto Di nuovo in gara Alessia Trost. L’azzurra è attesa a un altro test agonistico, domenica 18 agosto al meeting di Schifflange, in Lussemburgo. Sette giorni dopo il terzo posto agli Europei a squadre di Bydgoszcz, la portacolori delle Fiamme Gialle va in caccia di ulteriori risposte sulla pedana del salto in alto, per continuare il suo percorso di avvicinamento ai prossimi Mondiali di ...

Atletica – Meeting di Vicenza : Leonardo Fabbri brilla nel lancio del peso - l’azzurro si qualifica per i Mondiali di Doha : Il 22enne dell’Aeronautica è protagonista di una gara in cui arriva fino a 20,99 e realizza lo standard di iscrizione per i Mondiali di Doha Grande serata di Leonardo Fabbri nel getto del peso. A Vicenza, il 22enne dell’Aeronautica è protagonista di una gara in cui arriva fino a 20,99 e realizza lo standard di iscrizione per i Mondiali di Doha, fissato a 20,70, ritoccando due volte la sua migliore prestazione italiana under 23 ...

Atletica - Meeting internazionale Città di Padova – Pazzesco Marcell Jacobs : ferma il cronometro a 10.03 sui 100 metri : Marcell Jacobs ferma il cronometro sui 10.03 nei 100 metri al Meeting internazionale Città di Padova: meglio di lui solo Filippo Tortu e Pietro Mennea Al 33° Meeting internazionale Città di Padova, corre sempre più veloce sui 100 metri Marcell Jacobs. L’azzurro vola in 10.03 (+1.7) e diventa il terzo italiano di sempre, alle spalle soltanto di Filippo Tortu (9.99) e di Pietro Mennea (10.01). Appena quattro centesimi separano il 24enne ...

Atletica - Meeting Padova 2019 : Marcell Jacobs brilla sui 100 - bene anche Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli con 12.80 ventoso : Il 33° Meeting internazionale Città di Padova sarà sicuramente ricordato per il fantastico 10.03 di Marcell Jacobs nei 100 metri, ma il pubblico veneto presente sugli spalti dello stadio Colbachini ha potuto assistere a diverse prestazioni di ottimo livello agevolate in parte anche da alcune folate di vento abbastanza intense che hanno condizionato specialmente le gare di velocità. Il risultato più importante di giornata in chiave azzurra è ...

Atletica – Triveneto Meeting Internazionale di Trieste : Jacobs 10.10 nei 100 metri - centrato lo standard per i Mondiali : Jacobs 10.10 nei 1000 metri: l’azzurro centra lo standard d’iscrizione ai Mondiali di Doha Nei 100 metri l’azzurro Marcell Jacobs (Fiamme Oro) centra lo standard d’iscrizione per i Mondiali di Doha con il crono di 10.10 (+0.9) al 12° Triveneto Meeting Internazionale di Trieste. Il velocista e saltatore chiude al secondo posto alle spalle del sudafricano Thando Dlodlo (10.08) e resta a soli due centesimi dal primato ...