Atletica | Coleman salta tre controlli antidoping | a rischio i Mondiali in Qatar e le

Atletica - Christian Coleman avrebbe saltato tre controlli antidoping. Rischia un lungo stop? : Christian Coleman, l’uomo più veloce del mondo negli ultimi tre anni nel mondo dell’Atletica leggera, deve difendersi dalle accuse di avere evitato ben tre test anti-doping negli ultimi mesi. Diverse fonti di primissimo livello, come riporta il quotidiano inglese DailyMail, spiegano come il velocista americano di 23 anni (che ha sottoscritto un accordo di sponsorizzazione a sette cifre con Nike nel 2017) stia contestando uno dei tre ...

Atletica - settimo posto per Filippo Tortu nei 100 a Stanford : il successo se lo prende Coleman davanti a Gatlin : Lo sprinter azzurro chiude in 10.21 la propria prestazione, lontano dal 9.81 con cui Coleman si impone davanti a Gatlin Filippo Tortu corre in 10.21 ed è settimo nei 100 metri di Stanford, in quella che è stata con ogni probabilità una delle gare migliori della tappa statunitense della IAAF Diamond League. L’azzurro, allineato con i migliori sprinter del globo, non parte benissimo (peraltro, al cospetto di diversi partenti di primo piano), ...

Atletica - Diamond League 2019 : Coleman vola in 9.81 - Benjamin super 47.16 - Lasitskene a 2.04. Serata da urlo a Stanford : A Stanford (USA) è andata in scena la settima tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera, il massimo circuito internazionale è sbarcato in questa località degli States e non a Eugene come da tradizione perché lo Stadio è in fase di ristrutturazione in vista dei Mondiali 2021. Giornata davvero di lusso con tantissimi squilli e prestazioni di altissimo spessore tecnico. LO SHOW DELLA Serata: Chris Coleman ha corso i 100 metri in un ...