Fonte : oasport

(Di giovedì 22 agosto 2019), l’uomo più veloce del mondo negli ultimi tre anni nel mondo dell’leggera, deve difendersi dalle accuse di avere evitato ben tre test anti-doping negli ultimi mesi. Diverse fonti di primissimo livello, come riporta il quotidiano inglese DailyMail, spiegano come il velocista americano di 23 anni (che ha sottoscritto un accordo di sponsorizzazione a sette cifre con Nike nel 2017) stia contestando uno dei tre fallimenti riguardanti il luogo di questinegli ultimi 12 mesi. Ma, se quello che tutti considerano “il degno erede di Usain Bolt” non riuscirà a fare annullare uno dei tre, potrebbe davvero affrontare una lunga sospensione, che non solo lo escluderebbe dai Mondiali di settembre in Qatar ma, sopratutto, dalle Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno. Secondo quanto riportato dal sito web dell’Agenzia anti-doping ...

OA_Sport : #Atletica, Christian #Coleman avrebbe saltato tre controlli antidoping. Rischia un lungo stop? - AtletiDisagiati : Dai, si libera così una corsia in finale ai Mondiali di Doha... #atletica #doping #Coleman World's fastest man Chri… -