Arrosto di vitello al forno | la ricetta che mette tutti d' accordo

(Di giovedì 22 agosto 2019) L'dialè un grande classico che per una voltad', senza grosse differenze regionali: cottura lentissima e ingredienti basici (olio, sale, aglio, rosmarino, un po' di brodo, vino bianco per sfumare) garantiscono infatti il pieno concentrato di sapori e il massimo della morbidezza. In pratica: è inutile strafare, aggiungendo elementi di troppo. Quale carne scegliere I tagli migliori per realizzare undialperfetto sono lo scamone, il magatello (chiamato anche girello), la fesa, la noce, il reale e la spalla. L'importante è che si tratti sempre di carne di primissima qualità. Attenzione, non cedete MAI alla tentazione di acquistare ungià legato, a meno che il macellaio non goda della vostra assoluta fiducia: molto spesso infatti non si tratta di un pezzo intero, ma di uno ...

