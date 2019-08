Argentina | l’America Latina riparte da qui E punta al rilancio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2019) Se c’è un Paese nel mondo che ha profondi legami di sangue con l’Italia, questo è proprio l’. Secondo talune stime, oltre il 50% della popolazione di questo grande Paese è di origine italiana. E gli italiani hanno dato un grande contributo, nel bene e nel male, alla sua storia. Italiani cattivi, come Viola e Massera, componenti della giunta militare genocida degli anni Settanta e Ottanta, i cui crimini sono stati più volte condannati anche dalla magistratura italiana. Ma anche italiani buoni, come tanti militanti antifascisti e fra di essi il comandante Carlos Chichiarelli, discendente da una famiglia di emigrati abruzzesi, che dopo aver combattuto con le armi in pugno i militari fascisti ha ottenuto asilo politico in Italia e si batte oggi per l’accoglienza e i diritti dei rifugiati e degli italiani poveri: due cause che solo la perversa ...

