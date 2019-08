Appalti | Tatarella scarcerato | va ai domiciliari

Appalti : udienza Tatarella a Riesame Milano - avvocato chiede scarcerazione : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – udienza davanti al Tribunale del Riesame di Milano per Pietro Tatarella, ex consigliere al Comune di Milano ed ex vice coordinatore lombardo di Forza Italia, ora in carcere nell’ambito dell’indagine della Dda di Milano su un presunto sistema di corruzione in Lombardia e Piemonte. Il suo avvocato Nadia Alecci ha chiesto la scarcerazione dell’assistito, “o in subordine gli arresti ...

Appalti : udienza Tatarella a Riesame Milano - avvocato chiede scarcerazione : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - udienza davanti al Tribunale del Riesame di Milano per Pietro Tatarella, ex consigliere al Comune di Milano ed ex vice coordinatore lombardo di Forza Italia, ora in carcere nell'ambito dell'indagine della Dda di Milano su un presunto sistema di corruzione in Lombardia e