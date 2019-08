Anticipazioni Bitter sweet | 26-30 agosto | Pelin inganna Ferit e si accorda con Hakan

Bitter Sweet/ Anticipazioni 21 e 22 agosto : Ferit vicino alla verità su Hakan : Bitter Sweet Anticipazioni 22 e 21 agosto, si incrina il rapporto tra Nazli e Asuman: Hakan nei guai dopo la scoperta di Demet, Ferit vicino alla verità

BITTER SWEET - Anticipazioni puntata di giovedì 22 agosto 2019 : anticipazioni puntate 57 e 58 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda giovedì 22 agosto 2019 su Canale 5: Mentre Hakan parla in casa con Bekir, Demet sente la conversazione che riguarda l’assassinio del fratello: dopo aver fatto le sue indagini, scopre che Hakan è il mandante dell’omicidio. I due litigano e alla fine Hakan ammette la sua colpa. Nazli ha problemi finanziari con il ristorante e non ha il denaro per pagare ...

Bitter sweet - Anticipazioni : HAKAN ricatta NAZLI - ecco come farà : Un terribile piano messo in atto dal perfido HAKAN Onder (Necip Memili) metterà nuovamente a rischio la felicità di NAZLI (Ozge Gurel) e Ferit (Can Yaman) nelle prossime puntate italiane di Bitter sweet – Ingredienti d’amore. Il cattivo della telenovela non esiterà infatti a ricattare la cuoca non appena Asuman (Ilayda Akdogan) cadrà in un suo tranello. Scopriamo insieme di che cosa si tratta… Bitter sweet, trame: Asuman spara a ...

Bitter Sweet - Anticipazioni : Ferit e Nazli ottengono la custodia di Bulut : Nazli, Bulut e Ferit - Bitter Sweet Dopo la breve pausa della scorsa settimana, riprendono su Canale 5 gli episodi inediti di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Grazie al loro matrimonio combinato, Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel) riusciranno ad ottenere, finalmente, la custodia del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir), ma le tensioni non saranno affatto terminate: Deniz (Hakan Kurtas) scoprirà infatti che l’unione dei due ...

Bitter Sweet Anticipazioni episodi 61-65 : la Turan mentirà sulla storia dell'aborto : Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore degli episodi in onda su Canale 5 dal 26 al 30 agosto (dal 61 al 65) promettono intrighi, colpi di scena e nuovi ostacoli da affrontare per la coppia Ferit-Nazli. Una volta ottenuto l'affidamento del piccolo Bulut tra i due non filerà tutto liscio, anzi, proprio quando stanno per ritrovare un po' di serenità, si insinuerà tra di loro una vecchia conoscenza dell'Aslan: l'ex fidanzata Pelin. ...

Bitter Sweet - Anticipazioni : la mamma di Ferit si intromette nel matrimonio con Nazli : Continua l'appuntamento con l'appassionante Serie Tv Bitter Sweet, in assoluto campionessa di ascolti su Canale 5. Dalla settimana prossima sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della soap turca, nel quale si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli assisteremo alle intromissioni di Leman nella vita quatidiana di Nazli Piran e Ferit Aslan mentre il piano dell'Onder non andrà proprio come aveva previsto. Bitter ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Trama Puntate dal 26 al 30 agosto 2019 : Arriva l’Ex Fidanzata di Ferit! : Anticipazioni Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, Trama Puntate dal 26 al 30 agosto 2019: un nuovo ingresso distrugge gli equilibri faticosamente raggiunti da Ferit e Nazli, mentre Demet passa al contrattacco con suo marito… Nelle future Puntate di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, i telespettatori assisteranno a colpi di scena e nuovi ingressi. La soap opera turca tiene sempre con il fiato sospeso i suoi seguaci ...

Bitter Sweet - Anticipazioni al 30 agosto : la Onder vuole vendicarsi di Hakan : Bitter Sweet, la soap turca campione di ascolti in questa torrida estate, si appresta a mandare in onda episodi ricchi di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 26 al 30 agosto, rivelano che Demet, dopo aver scoperto la verità su suo marito Hakan, deciderà di vendicarsi di lui. Intanto, in città arriverà Pelin, un'ex fidanzata di Ferit e Nazli. La cuoca apparirà piuttosto gelosa della ragazza. Infine, Hakan cercherà ...

