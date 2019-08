Andreas Muller senza costume FOTO | scoppia la polemica sul web

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 22 agosto 2019)sui social: lascatena unaEstate bollente per. Il vincitore della sedicesima edizione di Amici e ballerino professionista del talent della Filippi, è stato immortalato in piscina in una ‘veste’ che ha mandato in visibilio i suoi follower. Proprio su Instagram, si è mostratosi trova in mezzo all’acqua della piscina, a pancia in giù su un materassino galleggiante, con il lato b in bella vista. Migliaia i like e tanti i commenti di colleghi e gente comune. Ma tra i complimenti, non sono mancate le critiche e qualche litigio. Il sedere di, insomma, è stato oggetto di discussione: naturalmente non possiamo riproporre in questo articolo nessuno dei commenti, vista l’entità dell’argomento, ma se andate sul profilo del bel ballerino ne troverete di tutti i ...

zazoomnews : Amici Andreas Muller disinibito: il ballerino scopre tutto Instagram in tilt - #Amici #Andreas #Muller #disinibito… - zazoomblog : Amici Andreas Muller disinibito: il ballerino scopre tutto Instagram in tilt - #Amici #Andreas #Muller #disinibito… - zazoomnews : Amici Andreas Muller disinibito: il ballerino scopre tutto Instagram in tilt - #Amici #Andreas #Muller #disinibito… -