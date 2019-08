Andrea Zamperoni | chef italiano del ristorante Cipriani scomparso a New York da sabato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2019) Ènella notte tra17 e domenica 18 agosto lodiDolci al Grand Central Terminal,. Il 33enne vive nel Queens e lavora nel famosonewese: a dare l’allarme sono stati proprio i suoi colleghi che lunedì non lo hanno visto arrivare. L’avviso di ricerca scomparsa è stato diramato dal Police Department mercoledì sera.è stato visto per l’ultima voltanotte da un coinquilino mentre saliva su un auto Uber: questo secondo quanto riferito da Fernando Dallorso, manager del, al NewPost. Il giovaneè originario di Zorlesco, frazione di Casalpusterlengo. I suoi account social non risultano aggiornati e il suo telefono è spento. I colleghi del notohanno affisso volantini per cercare di dare una mano nelle ricerche e il fratello è volato a New. Il giovane lavora per la ...

repubblica : Andrea Zamperoni scomparso a New York: è il capo chef di Cipriani Dolci [news aggiornata alle 11:30] - Profilo3Marco : RT @repubblica: ?? Andrea Zamperoni scomparso a New York: è il capo chef di Cipriani Dolci - linatammaro1965 : RT @repubblica: ?? Andrea Zamperoni scomparso a New York: è il capo chef di Cipriani Dolci -