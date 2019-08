Andrea Damante | due di picche da Paola Di Benedetto? Lei torna dall’ex

Andrea Damante ci prova con Paola Di Benedetto : hanno trascorso tre serate magiche : Per Andrea Damante, ex tronista di Uomini e donne, è giunto nuovamente il momento di voltare pagina. Qualche settimana fa vi avevamo raccontato del flirt in corso con la bellissima Sara Croce, la modella che il grande pubblico aveva avuto modo di conoscere nelle vesti di 'Madre Natura' a Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis. La love story tra i due, però, non è durata tantissimo e come riportato sulle pagine del settimanale 'Chi', Andrea ...

Andrea Damante esce allo scoperto : l’ex di Monte è la nuova fidanzata? : Andrea Damante fidanzato con l’ex di Francesco Monte? Il retroscena Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha confermato il flirt tra Andrea Damante e Paola Di Benedetto. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex fidanzata di Francesco Monte hanno già trascorso tre serate magiche e piene di complicità, si legge sulla rivista. Nei giorni scorsi i due sono stati avvistati insieme ad Ibiza e la conferma è arrivata grazie a ...

Andrea Damante non si nasconde più : invito speciale per Paola Di Benedetto : Andrea Damante e Paola Di Benedetto stanno insieme? Ultimi gossip Prosegue a ritmo spedito la frequentazione tra Andrea Damante e Paola Di Benedetto. Dopo un primo incontro a Ibiza, al noto Ushuaia, grazie ad amici in comune, il deejay e l’ex Madre Natura hanno continuato a vedersi. Negli ultimi giorni, come racconta il settimanale Chi, […] L'articolo Andrea Damante non si nasconde più: invito speciale per Paola Di Benedetto proviene ...

Giulia De Lellis - reazione al tradimento di Andrea Damante/ 'Non mangio - non parlo' : Giulia De Lellis sta per pubblicare il suo primo libro, Le corna stanno bene su tutto. Ecco la reazione vissuta dall'influencer quando ha scoperto di...

Giulia De Lellis e Andrea Damante : nuova rivelazione sul tradimento : Giulia De Lellis svela cosa ha provato dopo le corna di Andrea Damante Il prossimo 17 settembre uscirà in tutte le librerie il nuovo libro di Giulia De Lellis, “Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza”, in cui racconta il tradimento subito da Andrea Damante. L’ex corteggiatrice ha stupito i suoi seguaci con una rivelazione inaspettata. Giulia De Lellis ha anticipato le sensazioni provate dopo aver scoperto le ...

Andrea Damante e Paola Di Benedetto avvistati insieme a Ibiza : A neppure dieci giorni di distanza dall'ultima volta, Andrea Damante e Paola Di Benedetto sono stati pizzicati di nuovo insieme a Ibiza. In un video che è stato pubblicato su Instagram da un amico del dj, si vedono i ragazzi chiacchierare molto vicini e scambiarsi sorrisi di complicità all'Ushuaia. Mentre l'influencer non disdegna la compagnia del tronista di Uomini e Donne, il suo ex Federico Rossi continua a mandarle romantici messaggi in ...

Andrea Damante raggiunge un grande traguardo e ringrazia i fan : Andrea Damante raggiunge uno strepitoso traguardo e, ovviamente, ha ringraziato tutti i suoi fan Oltre ad essere un ex tronista di Uomini e Donne ed ex coinquilino della casa del grande Fratello, Andrea Damante è anche un rinomatissimo Dj. Nel corso degli anni infatti il ventinovenne veronese ha pubblicato dei grandi successi come ad esempio […] L'articolo Andrea Damante raggiunge un grande traguardo e ringrazia i fan proviene da Gossip e ...

È l’estate delle corna per i vip : dal triangolo Oradei – Osvaldo – Kinnunen a Giulia De Lellis tradita da Andrea Damante : Un balletto di Gianluca Vacchi, i capelli biondi di Fedez, il calciomercato che impazza, le foto alle gambe sul lettino sotto all’ombrellone, l’invasione dei tormentoni, il caldo torrido, una polemica politica al giorno. L’estate 2019 ripropone i suoi cliché ma sarà ricordata per altro: l’invasione delle corna. Altro che “Cervo a primavera”, per citare una canzone di Riccardo Cocciante, il cervo ha trovato la ...

Fede Rossi non segue più Andrea Damante : c'entrerebbe il presunto flirt con Paola : È finita l'amicizia tra Fede Rossi e Andrea Damante? È questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi curiosi, i quali hanno notato che da qualche giorno il cantante ha smesso di seguire su Instagram l'ex protagonista di Uomini e donne, ormai diventato un affermato e richiesto dj in giro per il mondo. Un 'unfollow' che non è passato affatto inosservato, dato che arriva nei giorni immediatamente successivi la pubblicazione delle foto che ...

Andrea Damante sorpreso con Paola Di Benedetto a Ibiza : Paola Di Benedetto mentre si trova in vacanza a Ibiza è stata paparazzata insieme ad Andrea Damante durante una serata di musica e divertimento.Andre Damante qualche settimana fa aveva dichiarato di fare sul serio con Sara Croce, “Madre Natura”. Paola e Andrea sono la nuova coppia dell’estate? Entrambi si sono lasciati alle spalle amori tanto chiacchierati. Andrea Damante avrebbe già cambiato “Madre Natura”. Eppure Damante era ...

Andrea Damante sarebbe di nuovo single : Sara Croce è già ex - Paola Di Benedetto un'amica : È un'estate molto movimentata quella che sta vivendo Andrea Damante sia dal punto di vista professionale che da quello personale: oltre a suonare nelle discoteche di tutta Italia, in questo periodo il siciliano sembra non trovare pace in amore. Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 31 luglio, fa sapere che sarebbe già finita la frequentazione tra il dj e Sara Croce. L'ex tronista è stato paparazzato in barca in compagnia di una mora ...

Andrea Damante molla Sara Croce - colpa di Paola Di Benedetto? : Stando alle ultime indiscrezioni, la storia tra il deejay e la modella sarebbe già giunta al capolinea.

Andrea Damante è tornato single. Lui : “Con Sara era solo amicizia” : Uomini e Donne: Andrea Damante e Sara Croce si sono lasciati La storia tra Andrea Damante e Sara Croce è finita ancora prima di iniziare. A confermarlo è il settimanale Chi che, nel nuovo numero in uscita, ha rivelato che la relazione tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la madre di natura di Paolo Bonolis è stata soltanto un flirt estivo. La notizia, tra l’altro, è stata perfino confermata dal diretto interessato durante una ...

Paola Di Benedetto dimentica Federico con Andrea Damante?? : Un’estate movimentata, quella di Paola di Benedetto che, dopo la fine della relazione con Federico Rossi, sembra aver trovato il sereno con Andrea Damante. La giovane influencer, dopo aver trascorso le scorse settimane, prima a Capri e poi a Ischia con le sue amiche, è volata ad Ibiza, ma sull’isola spagnola la ragazza non è sola. Non sono sfuggite ai fan infatti, le apparizioni dell’ex madre natura di Ciao Darwin, in compagnia con Andrea ...