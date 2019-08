Ambra Lombardo parla dei figli di Kikò e Tina | poi ammette | “Ci sono rimasta male”

Kikò Nalli - Ambra Lombardo contro gli haters : “Frustrati e sfigati” : Ambra Lombardo senza Kikò Nalli: la dura replica agli haters Kiko Nalli ha promesso alla sua compagna di essere pronto a difenderla in ogni occasione, ma Ambra Lombardo sembra cavarsela benissimo anche da sola. Nelle scorse ore, infatti, la bella professoressa ha postato uno scatto che la ritrae in posa, in costume da bagno, in una bellissima location estiva. Il tutto accompagnato da una frase composta da lei. Un utente del web ha commentato ...

Kikò Nalli emozionato : “Grazie per avermi regalato Ambra Lombardo” : Grande Fratello, Kikò Nalli romantico: la dedica per Ambra Lombardo Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono sempre più innamorati. I due, oltre a condividere la vita privata, hanno iniziato anche ad accettare alcuni progetti lavorativi che li vedono collaborare fianco a fianco. Nelle scorse ore, infatti, la coppia nata al GF di Barbara d’Urso ha preso parte a un importante evento in Sicilia, terra della bella professoressa. Per ...

Kikò Nalli sorprende Ambra Lombardo : “Sto cercando le parole giuste” : Grande Fratello, Kikò Nalli lascia Ambra Lombardo senza parole: il gesto inaspettato Kikò Nalli e Ambra Lombardo, contro ogni pronostico, dopo la loro esperienza al GF di Barbara d’Urso, sono più uniti che mai e sempre più innamorati. Qualche tempo fa, sul web, si è insinuato che tra i due sia giunta una profonda crisi di coppia, a causa della scelta di lei di rifarsi il seno. Nulla di più sbagliato e a provarlo è il diretto interessato ...

“In crisi”. Kiko Nalli e Ambra Lombardo - dopo le chiacchiere ecco tutta la verità : Abbiamo sognato con lui. Quando Kikò Nalli è entrato nella Casa del Grande Fratello 16 desiderando di trovare l’amore, dopo il divorzio con Tina Cipollari, eravamo tutti con lui. Ambra Lombardo, invece, era fidanzata da poco e desiderava vivere un’esperienza diversa e vedere com’era il mondo dello spettacolo. Tra loro, però, nei primi giorni di convivenza è successo qualcosa. Kikò ha confessato di essere molto interessato ad Ambra, ma lei ha ...

Grande Fratello 2019 - Ambra Lombardo e la lite con Kikò Nalli : «Semmai per cose serie. Libera di fare come credo» : Dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello 2019 si era parlato di una lite fra Kikò Nalli, ex marito di Tina cipollari e la neo fidanzata Ambra Lombardo per via di un intervento di chirurgia estetica a cui si doveva sottoporre l’ex gieffina. Kikò ha già smentito dal suo profilo social e ora è la volta di Ambra. La lite non sarebbe mai avvenuta: “Io e Kikò non abbiamo mai litigato o comunque non riguardo l’evenienza di un mio ...

Kikò e Ambra in crisi? Parla la Lombardo : “Libera di fare come credo” : Grande Fratello, Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono in crisi? Le ultimissime sulla coppia Kikò e Ambra dopo il Grande Fratello hanno dimostrato di fare sul serio. I due sono uniti e innamorati da quando si sono ritrovati nella vita reale, ma non sono mancati alcuni gossip sul loro conto. Uno degli ultimi vorrebbe la […] L'articolo Kikò e Ambra in crisi? Parla la Lombardo: “Libera di fare come credo” proviene da Gossip e Tv.

Kikò Nalli e Ambra Lombardo in Crisi - Primo Litigio di Coppia! Il Motivo è Sconcertante! : Kikò Nalli ed Ambra Lombardo sono in Crisi: i due hanno litigato per la prima volta, ma il Motivo è davvero strano ed inusuale. Ecco cosa ha scatenato il Primo Litigio nella coppia Kikò e Ambra! Kikò Nalli e Ambra Lombardo hanno formato una delle coppie più amate del Grande Fratello. Il reality show condotto da Barbara D’Urso, pur essendo finito da mesi, continua ad appassionare i telespettatori. Ora, infatti, la coppia formata da Ambra e ...

Kikò Nalli e Ambra Lombardo - prima lite perché lei vuole rifarsi il seno : L’amore non è bello… se non è litigarello. Ambra Lombardo e Kikò Nalli sono una coppia nata da poco tempo, ma evidentemente hanno già provato l’esperienza del famoso detto. Già, perché la stessa insegnante e modella siciliana, 33 anni, ha rivelato di avere avuto una prima, accesa discussione con l’hair-stylist, ex marito di Tina Cipollari.\\ Il motivo è presto spiegato: Ambra Lombardo vorrebbe rifarsi il seno, ma Kikò Nalli sarebbe contrario e ...

Ambra Lombardo vuole rifarsi il seno - Kiko contrario : scoppia la lite : Grande Fratello: Ambra vuole rifarsi il seno, Kiko contrario Primo litigio di coppia tra Ambra Lombardo e Chicco Nalli del Grande Fratello 16. I due hanno bisticciato per una scelta della professoressa siciliana. La 33enne, che lavora da tempo anche come modella, vuole rifarsi il seno. Una decisione che non è andata giù a Chicco, […] L'articolo Ambra Lombardo vuole rifarsi il seno, Kiko contrario: scoppia la lite proviene da Gossip e Tv.

Ambra Lombardo e Kikò furiosi : “Lavora senza scavalcare gli altri!” : Kikò Nalli e Ambra Lombardo ostacolati in tv? Il duro sfogo social Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono, come al solito, presi di mira. Prima per il loro sentimento, giudicato finto e nato soltanto a favore delle telecamere, e ora anche sul campo lavorativo. Qualche tempo fa, l’ex marito di Tina Cipollari aveva scritto un post sfogo contro i leoni da tastiera, specificando che le sue parole erano rivolte ad un ex compagno di avventura. Ora, ...

Ambra Lombardo - la dedica a un’ex del Grande Fratello : “Mi manca” : Grande Fratello: Ambra Lombardo scrive messaggio speciale ad Ivana Icardi Ambra Lombardo nelle scorse ore ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori, lasciando un messaggio speciale ad un’ex concorrente del GF 16. A chi ha scritto la bella professoressa? Ad Ivana Icardi, la sorella del noto calciatore. La compagna di Kikò Nalli ci ha tenuto a far sapere che, dopo la fine del reality show di Barbara d’Urso, sente la sua mancanza e di ...

Ambra Lombardo lascia Kikò Nalli senza parole : il nuovo progetto : Chicco Nalli emozionato: Ambra Lombardo annuncia un nuovo progetto Ambra Lombardo, ancora una volta, ha stupito il suo amato Kikò Nalli. La bella professoressa, infatti, ha da poco annunciato il nuovo progetto, che è lontano anni luce dal mondo del piccolo schermo. Ambra, tra poche ore, presenterà in anteprima assoluta la sua prima fragranza Il golfo delle sirene. La bella professoressa presenterà il suo profumo a Napoli, durante un evento ...