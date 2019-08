Aeronautica Militare | in volo per salvare un neonato di 20 giorni

Temporali anche forti nelle prossime ore al Nord - ecco l'avviso dell'Aeronautica Militare : Un campo di alta pressione ricopre la penisola, lasciando però spazio a deboli infiltrazioni in quota di aria più fresca di matrice atlantica sulle zone più settentrionali della...

Turista in difficoltà nella Riserva dello Zingaro : intervento dell’Aeronautica Militare [FOTO e VIDEO] : Ancora una missione di soccorso per gli equipaggi del soccorso aereo dell’Aeronautica Militare, nei confronti di un trentaduenne di Barletta (BAT) impossibilitato a deambulare a causa di continui mancamenti dovuti dal forte caldo. Ad intervenire ieri un elicottero HH-139A dell’82° Centro Combat C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) della base aerea di Trapani Birgi, uno dei centri ricerca e soccorso ...

Riserva dello Zingaro : intervento con l’elicottero dell’Aeronautica Militare a cala del Varo [GALLERY] : Un nuovo intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nella Riserva dello Zingaro in sinergia con Aeronautica Militare, 118 e Carabinieri, il quarto nella settimana di Ferragosto e il nono dall’inizio della stagione. Lo stesso numero di operazioni erano state concluse nell’estate del 2018 in virtù della convenzione stipulata tre anni fa con 118, Vigili del fuoco, Capitaneria di Porto e Riserva. Poco dopo le 16:30 alla ...

Meteo Agosto - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : pioggia e calo temperature nelle ultime settimane del mese : Dopo un FerrAgosto con temperature inferiori alla media del periodo un po’ su tutta Italia, cosa ci riserverà il Meteo nelle settimane dell’ultimo mese dell’estate? Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 19 Agosto al 15 settembre. 19 – 25 Agosto 2019 La prima settimana si apre all’ insegna di una moderata curvatura ciclonica nel regime del geopotenziale al Nord, che però tende a normalizzarsi al ...

Sicilia : malore per una bambina allo Zingaro - salvata da elicottero Aeronautica militare : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Senza sosta l’attività degli equipaggi del soccorso aereo dell’Aeronautica militare, impegnati in questo caso in una missione di ricerca e soccorso di una piccola turista colta da forti coliche addominali all’interno della Riserva dello Zingaro, in Sicilia. Ad intervenire un elicottero HH-139A dell’82 Centro Combat C.S.A.R. (Combat Search and Rescue ‘ Ricerca e Soccorso) ...

Zingaro - intervento con l’elicottero dell’Aeronautica Militare a Cala dell’Uzzo : Ottavo intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano dall’inizio della stagione nella riserva dello Zingaro, in sinergia con Aeronautica militare, 118 e Carabinieri. Poco prima delle 17,30 alla centrale del 118 è arrivata la chiamata di un gruppo di escursionisti per richiedere l’intervento dei sanitari per una ragazzina che accusava forti spasmi addominali e giramenti di testa, mentre si trovava sul sentiero che da ...

Ponte di Ferragosto - Aeronautica Militare : operatività senza sosta al servizio del Paese [FOTO] : Giornata intensa quella di oggi per gli equipaggi in prontezza dell’Aeronautica Militare. Tutti i servizi di allarme H24 sono stati attivati per la sicurezza ed il soccorso della popolazione civile. Difesa Aerea Due caccia intercettori Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA) si sono alzati rapidamente in volo (in gergo tecnico scramble) a seguito dell’attivazione da parte del CAOC della NATO di Torrejon per intercettare ed ...

Sicilia : giovane escursionista dello Zingaro soccorso da elicottero Aeronautica militare : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – Ancora in azione gli equipaggi del soccorso aereo dell’Aeronautica militare, impegnati in questo caso in una complessa missione di recupero di un giovane escursionista romano che aveva accusato un malore all’interno della Riserva dello Zingaro, in Sicilia. Ad intervenire un elicottero HH-139A dell’82 Centro SAR (Search and Rescue) della base aerea di Trapani Birgi, uno dei centri ...

Escursionista romano accusa malore nella Riserva dello Zingaro : salvato da elicottero dell’Aeronautica Militare [FOTO] : Sesto intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano dall’inizio dell’anno nella Riserva dello Zingaro, in sinergia con Aeronautica Militare, 118 e Carabinieri. Poco prima delle 17,30 alla centrale del 118 è arrivata la chiamata di un gruppo di escursionisti per richiedere l’intervento dei sanitari per un Escursionista che aveva accusato un malore mentre si trovava a Cala Marinella. In pochi minuti è stato allertato il ...

Spettacolare soccorso dell’Aeronautica Militare : recuperato uomo caduto in un burrone con il parapendio [FOTO e VIDEO] : Un elicottero HH-139 del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è intervenuto alle prime luci dell’alba di oggi in località Valle Agricola, in provincia di Caserta, per soccorrere un uomo ferito dopo essere precipitato con il proprio parapendio in una zona impervia e non accessibile da altri mezzi via terra. Il recupero dell’uomo è avvenuto grazie all’uso del verricello, con il quale è stato calato sul posto un aero-soccorritore dell’Aeronautica ...

Meteo Agosto - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : pioggia al Nord - caldo sopra la media al Centro-Sud per tutto il mese : È iniziata un’altra ondata di caldo che sta facendo salire le temperature ben oltre i +30°C in quasi tutta Italia. In particolare, Calabria e Sardegna si stanno già avvicinando ai +40°C. E sembra proprio che il caldo non abbandonerà la penisola per tutto il mese di Agosto, in particolar modo al Centro-Sud, che per il resto del mese avrà temperature sopra la media. Il Nord, invece, sarà interessato da qualche raffreddamento e dal ritorno della ...