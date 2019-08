Zingaretti | Pd unito | piena disponibilità per Governo di svolta

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 21 agosto 2019) "disponibilita' per undi", con M5S in primis, dal Pd che ha rioggi la Direzione del partito. L'ha annunciata il segretario del Pd, Nicola, al termine della riunione. "Nessun accordicchio sottobanco - ha detto - ma alla luce del sole la verifica per costruire un programma possibile condiviso da un'ampia maggioranza parlamentare. Verificheremo alla luce del sole queste condizioni che se non si realizzeranno porteranno il Paese ad elezioni anticipate. Oggi pero' si e' fatto un importante passo avanti perche' tutto il Pdsi e' ritrovato in questa soluzione"."Per il Paese l'eredità di questofallito è drammatica - ha sottolineato, rappresentando la situazione apertasi dopo la crisi delConte -. Per i cittadini è drammatica. Siamo isolati nel mondo come non mai, a 5 giorni dalla scadenza non abbiamo indicato il Commissario ...

