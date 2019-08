“William e Harry furono costretti” Lady Diana | il fratello svela la bugia sui funerali

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Era il 6 settembre del 1997, precisamente alle 9.08, quando a Londra iniziarono idi. Un corteo funebre che partì da Kensington Palace, la bara trasportata sopra un fusto di cannone, prima attraverso Hyde Park e poi St. James’s Palace. Qui il suo corpo rimase per cinque giorni prima di tornare a palazzo, con la cerimonia ufficiale che si tenne nell’Abbazia di Westminster. La commozione, non solo del Regno Unito, fu grandissima. Si parla addirittura di duemila persone che parteciparono ai, con un’audience della televisione britannica che superò i 32 milioni di spettatori, con oltre 2 miliardi e 500 milioni in tutto il mondo. Stiamo parlando, insomma, di uno dei maggiori eventi televisivi della storia. Ricco però di sospetti, di cose non dette, di misteri. Così, dopo ventidue anni, ildi, Charles Spencer, ha deciso di rivelare alcuni ...

