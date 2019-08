Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Ennesimo postdiNara che continua solo a far infuriare l’Inter. Già ieri la società nerazzurra non aveva preso bene la notizia della maglia numero 7 assegnata a, come riportato questa mattina dal Corriere della Sera. Il 7 è il numero che avrebbero già in mente per Sanchez e non c’è di fatto nessun cambio di rotta della società che continua a chiedere all’argentino che si decida ad andarsene. Questa voltaha deciso di postare un’zione di un sevizio su Mauro che andrà in onda prossimamente ascrive, ma non si conosce l’argomento, solo sullo sfondo si intravede Spalletti. L'articolosuiunsuilNapolista.

napolista : #Wanda anticipa sui social un servizio su #Icardi a Tiki Taka “Settimo cielo” - ilNapolista -