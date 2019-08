Vuelta a España 2019 | due modi per vederla in tv e streaming La guida completa con

Fonte : oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Manca sempre meno alla partenza della, terza ed ultima corsa a tappe di primo piano del calendario ciclistico internazionale che segue come di consueto il Giro d’Italia e il Tour de France. Diversi corridori di primo piano si daranno battaglia sulle strade iberiche per contendersi il successo finale e per succedere nell’albo d’oro al britannico Simon Yates. Il percorso si presenta piuttosto impegnativo: la cronometro a squadre inaugurale e quella individuale in programma nella decima tappa saranno le principali insidie per gli scalatori, ma non mancheranno le giornate riservate alle ruote veloci. Tra gli uomini più attesi spiccano lo sloveno Primoz Roglic, il colombiano Richard Carapaz e lo spagnolo Alejandro Valverde, mentre le speranze italiane saranno riposte soprattutto in Fabio Aru e Davide Formolo, entrambi con tutte le carte in regola per lasciare un segno ...

