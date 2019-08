Volley femminile | Europei 2019 | i quattro gironi e le favorite per l’accesso agli ottavi

Volley femminile - Europei 2019 : analisi dei reparti dell’Italia. Incognita ricezione in banda - ballottaggio Danesi-Folie al centro : E’ un’Italia da corsa, quella che sta per affrontare il Campionato Europeo 2019. L’assenza di Pietrini, che si è fermata dopo un’estate di fatiche fisiche e mentali, toglie qualcosa al clan azzurro che ha comunque tante frecce al proprio arco che proviamo ad analizzare, reparto per reparto. ALZATRICI. Ofelia Malinov ha il timone fra le mani e a lei si affiderà come sempre Davide Mazzanti per guidare la formazione azzurra ...

Volley femminile - Europei 2019 : la formula e il regolamento della manifestazione. Cosa succede in caso di arrivo a pari punti : Si aprirà nella giornata di venerdì 23 agosto il calendario degli Europei 2019 di Volley femminile in scena tra Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia nelle prossime tre settimane. La Nazionale italiana guidata da Davide Mazzanti si presenta all’appuntamento con la fiducia della qualificazione olimpica ottenuta a Catania e con la consapevolezza di poter puntare al successo. Nella prima fase le azzurre affronteranno nell’ordine ...

Volley femminile - Europei 2019 : le avversarie del girone dell’Italia. Sarà sfida alla Polonia per il primo posto : L’Italia è stata inserita nel gruppo C degli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre scenderanno in campo a Lodz (Polonia) per la prima fase della rassegna continentale dove si presentano tra le grandi favorite per il successo finale. La nostra Nazionale punta senza mezzi termini al primo posto nel raggruppamento per avere un tabellone più agevole nella fase a eliminazione diretta, sulla carta le ragazze del CT Davide Mazzanti ...

Volley femminile - Europei 2019 : i punti di forza da sfruttare ed i punti deboli su cui lavorare. Lo screening dell’Italia di Mazzanti : Cosa c’è e cosa manca all’Italia alla vigilia di un Europeo che arriva al termine di una stagione già lunghissima e intensa per il clan azzurro non è facile da individuare ma le caratteristiche di questa squadra sono piuttosto chiare e non potranno variare nel giro di poche settimane dalla qualificazione olimpica alla rassegna continentale che scatterà venerdì. L’Italia di Mazzanti è una squadra con chiare caratteristiche molto ...

Volley femminile - Europei 2019 : il palinsesto della Rai - tutte le partite dell’Italia su Rai Due e Rai Tre : La Rai ha ufficializzato il palinsesto per la fase a gironi degli Europei 2019 di Volley femminile che scatteranno il 23 agosto. Dopo il successo riscontrato durante il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il network pubblico ha confermato il proprio impegno e trasmetterà le partite dell’Italia sulle reti generaliste in modo da ampliare l’interesse e garantire un bacino di ascolti importante. Le azzurre debutteranno ...

Volley femminile in tv - Europei 2019 : su che canale vederli gratis e in chiaro. Il palinsesto completo sulla Rai : Gli Europei 2019 di Volley femminile saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai, il network pubblico ha acquistato i diritti della rassegna continentale che si disputerà dal 23 agosto all’8 settembre in ben quattro Paesi diversi (Turchia, Polonia, Slovacchia, Ungheria). Ben 24 Nazionali parteciperanno alla manifestazione che è stata rivoluzionata nella sua formula: una prima fase a gironi con quattro gruppi da sei squadre ciascuno, le ...

Volley femminile - Europei 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Egonu trascina un gruppo solido - Enweonwu la novità : L’Italia si sta preparando per affrontare gli Europei 2019 che scatteranno il prossimo 23 agosto, la nostra Nazionale di Volley femminile scenderà in campo a Lodz (Polonia) dove disputerà la fase a gironi ed è una delle grandi favorite per la conquista del trofeo continentale che manca da dieci anni nella bacheca federale. Le azzurre punteranno al primo posto nel gruppo per avere così degli accoppiamenti favorevoli agli ottavi e nei ...

Volley femminile - Europei 2019 : Paola Egonu vs Tijana Boskovic - scontro fra fenomeni. Le Messi e Cristiano Ronaldo della pallavolo : Egonu e Boskovic, Boskovic ed Egonu: il nuovo dualismo per il titolo di miglior giocatrice del mondo è iniziato lo scorso anno in Giappone ed è destinato a proseguire questa stagione quando per la prima volta le due super bomber del Volley mondiale si troveranno una di fronte all’alta all’Europeo che sta per iniziare e la prossima quando il palcoscenico sarà il più importante di tutti, le Olimpiadi di Tokyo. Lo scorso anno Boskovic ...

Volley femminile - Europei 2019 : Enweonwu sostituisce Pietrini - Italia tutta potenza! Attacco dinamitardo ma in difesa… : L’Italia si sta preparando per gli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno a partire dal 23 agosto, le azzurre esordiranno a Lodz (Polonia) contro il Portogallo per poi affrontare Ucraina, Belgio, Slovenia e le padrone di casa. Le vicecampionesse del mondo puntano al trionfo e sono tra le grandi favorite per il successo finale insieme alla Serbia ma non andranno sottovalutate Olanda, Russia e Turchia. Oggi sono state diramate ...

Volley femminile - Europei 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Gli orari e le date con le azzurre in campo : L’Italia sarà una delle grandi protagoniste agli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre in quattro Paesi diversi (Turchia, Polonia, Slovacchia, Ungheria). Le azzurre vanno a caccia del terzo titolo continentale a dieci anni di distanza dall’ultimo trionfo, l‘avventura delle ragazze del CT Davide Mazzanti incomincerà venerdì 23 agosto contro il modesto Portogallo a Lodz. Paola ...

Volley femminile - Europei 2019. Davide Mazzanti : “Confermo la squadra del preolimpico - ci giochiamo le nostre carte” : Davide Mazzanti ha diramato le convocazione per gli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre, l’Italia si presenta ai nastri di partenza come una delle grandi favorite per la conquista del titolo continentale e potrà giocare senza particolari pressioni visto che ha già raggiunto il grande obiettivo stagionale (la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020). Il CT della nostra Nazionale ...

Volley femminile - Europei 2019 : le convocate dell’Italia. Egonu guida le azzurre - Enweonwu sostituisce Pietrini : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2019 che si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre in quattro sedi differenti (Turchia, Polonia, Slovacchia, Ungheria). La nostra Nazionale, reduce dalla strepitosa qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è una delle annunciate favorite per la conquista del titolo continentale che manca ormai da dieci anni ma ovviamente le ...

Volley femminile - Europei 2019 : inizia la grande avventura dell’Italia. Le azzurre lanciano il guanto di sfida alla Serbia : L’Italia si presenterà agli Europei 2019 di Volley femminile come una delle grandi favorite per la conquista del titolo, la nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per puntare al terzo successo della propria storia dopo quelli del 2007 e del 2009. Sono passati dieci anni dall’ultimo sigillo e le azzurre vogliono rompere il digiuno, il nuovo ciclo di Mazzanti insegue l’apoteosi nella rassegna continentale che scatterà il ...