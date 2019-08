Fonte : oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2019) E’ un’Italia da corsa, quella che sta per affrontare il Campionato Europeo. L’assenza di Pietrini, che si è fermata dopo un’estate di fatiche fisiche e mentali, toglie qualcosa al clan azzurro che ha comunque tante frecce al proprio arco che proviamo ad analizzare, reparto per reparto. ALZATRICI. Ofelia Malinov ha il timone fra le mani e a lei si affiderà come sempre Davide Mazzanti per guidare la formazione azzurra nei momenti decisivi dell’Europeo. Alessia Orro potrebbe, soprattutto nella prima fase, permettere a Malinov di prendere fiato senza che la squadra azzurra risenta particolarmente del cambio in regia. LIBERI: Monica De Gennaro sarà chiamata all’ennesimo show tra difesa e. Il libero azzurro ha sempre risposto presente quest’anno, tranne che nella Final Six di Nations League dove tutta la squadra italiana ha reso ...

zazoomnews : Volley femminile Europei 2019: la formula e il regolamento della manifestazione. Cosa succede in caso di arrivo a p… - OA_Sport : Volley femminile, Europei 2019: analisi dei reparti dell’Italia. Incognita ricezione in banda, ballottaggio Danesi-… - OA_Sport : Volley femminile, Europei 2019: la formula e il regolamento della manifestazione. Cosa succede in caso di arrivo a… -