Vince alla lotteria una fortuna oltre 16 milioni di dollari ma da quel giorno la sua vita

Duck-hee Lee - sordo dalla nascita Vince il suo primo torneo Atp : Duck-hee Lee ha fatto la storia, è riuscito a vincere il suo primo match a livello Atp. sordo dalla nascita il sudcoreano aveva dichiarato prima dell’incontro «Trattatemi come tutti gli altri», e così è stato. Duck-hee Lee ha battuto in due set lo svizzero Henri Laaksonen, 7-6 (4) 6-1 nel torneo 250 di Winston-Salem (North Carolina) prendendosi così la sua rivincita su quanti pensavano che non ce l’avrebbe mai fatta. “La gente mi ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Jorge Lorenzo - serve un finale di stagione conVincente per allontanare il divorzio dalla Honda : Separato in casa? Sopportato? Sfiduciato? L’appellativo sceglietelo voi, ma in sostanza ognuno dei tre potrebbe calzare a pennello per descrivere nel migliore dei modi la situazione di Jorge Lorenzo in Honda. Il maiorchino, infatti, nelle ultime settimane ha messo in moto la sua diplomazia per provare un disperato ritorno in Ducati. Com’è ben noto questo tentativo è risultato un buco nell’acqua, per cui il cinque volte campione ...

Ciclismo - Tour of Utah 2019 : Marco Canola Vince la quarta tappa - Ben Hermans sempre in testa alla generale : Marco Canola (Nippo Vini Fantini Faizanè) vince in volata la quarta frazione del Tour of Utah, Salt Lake City-Salt Lake City di 86.5 km, battendo due statunitensi, Travis McCabe, alfiere della Floyd’s Pro Cycling e Brendan Rhim, portacolori della Arapahoe – Hincapie p/b BMC. In classifica generale conserva tranquillamente il simbolo del primato il belga Ben Hermans (Israel Cycling Academy), addirittura nono sul traguardo della ...

Beach Soccer - Euro League Catania 2019 : Germania-Italia 4-5. Esordio Vincente degli azzurri nelle qualificazioni alla Super Final : Buona la prima per l’Italia nella tappa della Division A dell’Euro Beach Soccer League scattata oggi a Catania per cercare la qualifica alla SuperFinal: gli azzurri battono per 5-4 la Germania in una gara condotta dalla fine della prima frazione. Nel primo tempo vantaggio teutonico con Korner, immediato pari di Ramacciotti, poi nell’ultimo minuto Palmacci porta avanti gli azzurri. In avvio di seconda frazione Marinai porta ...

Ciclismo - Vuelta a Burgos 2019 : il colombiano Ivan Ramiro Sosa Vince la terza tappa e va in testa alla generale : La terza frazione della Vuelta a Burgos, con l’arrivo in salita al Picon Blanco, 150 km dopo la partenza da Sargentes de la Lora, incorona, nella fitta nebbia, il colombiano Ivan Ramiro Sosa (Team INEOS), che saluta la compagnia ed arriva in solitaria in vetta, con 17″ di margine sullo spagnolo Oscar Rodriguez, della Euskadi Basque Country – Murias e 24″ sull’altro iberico Antonio Pedrero (Movistar Team). Parla ...

Juventus - il campanello d’allarme di Tacchinardi : “C’è qualcosa che non mi sta conVincendo…” : “C’è qualcosa che non mi sta convincendo. La Juventus non è in alto mare, ma sta ancora cercando l’abito giusto“. Così a Radio Sportiva l’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi. “La Juve ha tanti giocatori che vogliono tenere la palla tra i piedi per tanto tempo, mentre il gioco di Sarri è molto veloce. Sono sicuro che questa cosa verrà limata, perché il tecnico è bravissimo e c’è ...

Quanto guadagna Vincenzo Nibali? Lo stipendio attuale dello Squalo e quanto percepirà alla Trek-Segafredo : Vincenzo Nibali ha scelto di cambiare squadra. Lo Squalo, che quest’anno ha vinto con un’azione spettacolare l’ultima tappa alpina del Tour de France, ha deciso di lasciare la Bahrain Merida al termine di questa stagione e di correre nella prossima con la Trek-Segafredo. Una scelta motivata principalmente da fattori ambientali, vista qualche incomprensione di troppo con la dirigenza. La Bahrain Merida aveva però sempre puntato forte sul ...

Deve regalare i jeans alla fidanzata - esce per acquistarli e Vince 800.000 dollari : Un ragazzo, Sammy Zabib, aveva una fidanzata che aveva espresso un desiderio per il suo compleanno: un jeans in particolare che aveva visto in una boutique di Atlantic City. Il ragazzo voleva accontentarla e si era recato nella boutique ma , poiché era arrivato oltre l’orario di chiusura aveva deciso di fermarsi in centro fino a che i negozi avrebbero riaperto dopo la pausa pranzo. Per ingannare il tempo aveva deciso di entrare in un casinò e ...

MotoGP - Pagelle GP Austria 2019 : Dovizioso Vince “alla Marquez” - Quartararo solido - Rossi fa il massimo - male Vinales e Petrucci : Un Gran Premio, quello di Austria 2019 della MotoGP, che rimarrà nella memoria di tutti davvero a lungo. Il duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez ha regalato emozioni a non finire, letteralmente fino all’ultima curva. La gara del Red Bull Ring ha messo in mostra diversi piloti ad un ottimo livello, mentre alcuni hanno marcato visita. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle del Gran Premio di Austria 2019 per capire chi è stato il ...

Pallavolo - qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 – L’Italia soffre e Vince : Australia ko al tie-break : L’Italia ottiene la sua seconda vittoria nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: doppia rimonta per gli azzurri che battono l’Australia al tie-break Dopo l’agevole vittoria arrivata sul Camerun, L’Italia torna in campo al PalaFlorio di Bari per la seconda sfida valida per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A differenza di quanto accaduto contro la selezione africana, il match di questa sera contro ...

Moto3 - GP Austria 2019 : continua la sfida iridata tra Dalla Porta e Canet - Arbolino e Antonelli costretti a Vincere per rimontare : Undicesima tappa stagionale alle porte per il Mondiale Moto3, che si trasferisce a Spielberg per il Gran Premio d’Austria 2019. Il primo appuntamento dopo la pausa estiva ha regalato grande spettacolo in quel di Brno con una meravigliosa lotta per la vittoria tra i due contendenti principali per il titolo iridato Aron Canet e Lorenzo Dalla Porta. In Repubblica Ceca lo spagnolo ha avuto la meglio precedendo di poco più di un decimo il ...

Europei Tuffi 2019 – La Russia Vince l’oro dalla piattaforma 10 metri sincro uomini - l’Italia sfiora la top-5 : I fratelli Verzotto non riescono ad andare oltre il sesto posto nella finale dalla piattaforma dieci metri sincro uomini, la vittoria va alla Russia Sesto per Maicol e Julian Verzotto nella finale dalla piattaforma 10 metri sincro maschile, valida per gli Europei di Tuffi in corso a Kiev. I due fratelli azzurri, altoatesini ottengono il punteggio di 342.78 punti, lontano da quello totalizzato dalla Russia (Aleksandr Belevtsev e Nikita ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : l’Italia è di bronzo! Vince l’Olanda davanti alla Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Seconda medaglia di giornata per l’Italia. Gli azzurri con una grande prova di squadra hanno conquistato un bellissimo bronzo. Impossibile tenere il ritmo dell’Olanda, in testa sia nella gara maschile che in quella femminile. La Germania con le donne ha recuperato moltissimo terreno piazzandosi in seconda posizione. Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Silvia Valsecchi ...

Ciclismo - Europei 2019 cronometro donne juniores : Shirin Van Anrooij Vince l’oro davanti alla russa Gareeva. Le azzurre fuori dal podio : Iniziano con una gara spettacolare e ricca di emozioni gli Europei 2019 di Ciclismo in corso di svolgimento ad Alkmaar. Le donne juniores hanno trovato sulla loro strada un tempo incerto, che ha condizionato le prestazioni delle atlete. A spuntarla è stata, un po’ a sorpresa, l’olandese Shirin Van Anrooij, che ha completato i 22,4 km di percorso in 30’18”, con soli 2” di vantaggio su una delle favorite della vigilia ...