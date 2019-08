VIDEO – Accoglienza da stadio per Ribery a Firenze

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Tramite Twitter, tuttomercatoweb.com ha diffuso le prima immagini dell’arrivo di Frankè atterrato aEcco #: il nuovo acquisto della #Fiorentina arrivato a #accolto dall'entusiasmo dei tifosi pic.twitter.com/cNdzMhlYgD — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) August 21, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI:– Joao Felix, magia in allenamento a una velocità impressionante Lozano: “Sono felice di essere qui!” CdS – Llorente, domani l’entourage a Napoli! FOTO – Ecco l’ultima provocazione social della coppia Icardi-Nara Cessioni Napoli – In tre pronti a partire, il punto sulle trattative Pedullà: “Il Napoli aspetterà Icardi per altri due, tre giorni. Llorente ha anche altre offerte” L'articolodaperproviene da ...

chetempochefa : 'Purtroppo un gran pezzo della società italiana sta andando in direzione opposta ai valori dell'accoglienza, della… - GiuseppeConteIT : Una meravigliosa accoglienza questa mattina a Foggia. Grazie per il vostro affetto e il vostro splendido calore - davidefaraone : Anche a La Spezia grande accoglienza per il capitano. Forse meglio se sta chiuso al Papetee invece di andare in tour -