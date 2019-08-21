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Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 17 | 45 Viabilità 21 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2019 ore 17:45 (Di mercoledì 21 agosto 2019) Viabilità 21 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE LA 509 DI FORCA D’ACERO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI. ANCORA PRESENTI SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO. PRESTARE ATTENZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E L’APPIA; SULLA A24 Roma-L’AQUILA RALLENTAMENTI PER LAVORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA CASTEL MADAMA A VICOVARO MANDELA; PER CHI VIAGGIA INVECE SULLA LITORANEA, RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE LA FL7 Roma TERMINI-FORMIA E’SOSPESA PER GUASTO TECNICO IN DIREZIONE NAPOLI, TRA TORRICOLA E POMEZIA SANTA PALOMBA. DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA ...
Fonte : romadailynews

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