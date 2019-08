Veronica Maya | Senza veli con figli e marito Qual è il mio segreto? Nessuno!

Veronica Maya - décolleté e lato B scolpiti… con l'aiutino del marito : Ha 42 anni, tre figli e un corpo da far girare la testa. Quella di suo marito per primo. Veronica Maya sfoggia un topless bollente e un lato B super scolpito negli scatti da Formentera pubblicati su Settimanale Nuovo. La showgirl, libera da impegni tv, si gode un periodo di relax con la famiglia a Formentera e con le sue forme lascia tutti a bocca aperta. Le tre gravidanze (Riccardo Filippo ha 7 anni, Tancredi Francesco, 6 e la piccola Katia ...

Veronica Maya esclusa dal palinsesto estivo : “Non farò la pendolare” : Quelle brave ragazze non riconfermato. Veronica Maya: “Mi godo i miei figli” Era diventato un piccolo cult del palinsesto estivo, Quelle brave ragazze. E invece dopo due anni di discreto successo nel mattino di Rai1, il programma come sappiamo non è stato rinnovato. Una delle sue padrone di casa, Veronica Maya, è tornata a parlare del programma in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. La conduttrice, attualmente senza ...