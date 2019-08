Usa: valutiamo la fine dello 'Ius soli'

Non basterà nascere negli Stati Uniti per essere automaticamente americani.Lo sta seriamente valutando l'amministrazione Trump: stop allo Ius,espressione giuridica che indica l'acquisizione della cittadinanza per nascita in un Paese, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Lo annuncia Trump: no Iusai figli di non americani/immigrati illegali, sottolinea. E a favore della "working class", non dei ricchi: "Non ridurrò le tasse sui guadagni di capitale indicizzando i guadagni all'inflazione".(Di mercoledì 21 agosto 2019)