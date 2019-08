Usa | Trump valuta l’abolizione dello ius soli e una stretta sui minori migranti illegali

Emissioni Usa - Perché Trump se la prende con le Case che chiedono norme più severe : La mia proposta alle Case automobilistiche politically correct farebbe scendere il prezzo medio di unauto al consumatore di oltre 3.000 dollari, rendendo al contempo le macchine decisamente più sicure. I motori girerebbero più armonicamente. Pochissimo impatto sullambiente! Stupidi dirigenti!. Questo è il tweet che Donald Trump ha pubblicato sul suo profilo oggi, 21 agosto, alle 15:38. Spieghiamo a che cosa si riferisce il presidente degli Stati ...

Trump - la Danimarca non gli vuole vendere la Groenlandia : il presidente Usa annulla la visita : La premier danese non è disposta a vendere la Groenlandia a Donald Trump. Per questo il presidente degli Stati Uniti ha deciso di rinviare la sua visita in Danimarca, prevista all’inizio di settembre. Ad annunciarlo è lui stesso, come al solito tramite un tweet. “La Danimarca è un Paese molto speciale con persone incredibili, ma sulla base dei commenti del primo ministro Mette Frederiksen, che non sarebbe interessata a discutere ...

Presidenziali Usa 2020 : da Fox a ex portavoce - ecco i nuovi “nemici” di Trump : Dalla tv amica alla ribellione di alcuni repubblicani, per la prima volta Donald Trump si trova a dover combattere anche sul fronte interno, contro quelli che considera nemici inaspettati. Il presidente degli Stati Uniti e' tornato ad attaccare Fox News, dopo la pubblicazione di un sondaggio che lo da' perdente contro i big democratici in corsa per le Presidenziali, da Biden a Warren, da Sanders a Harris. "Sta succedendo qualcosa alla Fox - ha ...

Richard Gere vuole incontrare Salvini : "E' un baby Trump - Usa la stessa ignoranza" : L'attore parla dell'emergenza migranti, dopo essere salito a bordo della nave Open Arms. E su Salvini: "Vorrei incontrarlo...

Usa - a Portland la più grande dimostrazione di estrema destra nell’era Trump : scontri con gli antifascisti e 13 arresti : Cinquecento manifestanti di estrema destra da una parte, centinaia di manifestanti antifascisti dall’altra, tredici arresti, sei persone ferite negli scontri con la polizia e tra gli attivisti delle due diverse fazioni. Oltre al sequestro di manganelli, scudi artigianali e spray repellenti. È il bilancio della manifestazione che sabato 17 agosto ha avuto luogo a Portland, roccaforte progressista sulla costa occidentale degli Stati Uniti, ...

Usa - amministrazione Trump contro i transgender : giusto licenziarli per la loro scelta. Chiesto via libera della Corte Suprema : Licenziare legalmente i transgender solo per il fatto di essere, appunto, trans. È il nuovo obiettivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha Chiesto alla Corte Suprema di legalizzare la norma appellandosi al Civil Rights Act. Secondo il Titolo VII della legge federale sui diritti civili del 1964, infatti, solo il “sesso biologico”, e non quello che si vuole acquisire, è protetto dalle discriminazioni. Se la linea ...

Usa - Trump contro legge tutela trans : 7.00 Secondo la Casa Bianca è possibile licenziare le persone transgender per il loro orientamento sessuale.Il Dipartimento di Giustizia ritiene infatti che il Titolo VII del Civil Right Act del 1964 non tuteli i dipendenti transgender, ma riguardi solo i casi di discriminazione in base al sesso biologico. Il Dipartimento interviene sul caso di una transgender licenziata durante la transizione da un sesso all'altro: il titolo VII "non bandisce ...

Gli Usa tornano alla carica - Trump vuole comprare la Groenlandia. Ecco perché : La proposta del presidente americano, Donald Trump, di valutare l'acquisto della Groenlandia non e' una provocazione, ne' tantomeno una boutade elettorale ma fa parte della strategia d'espansione americana adottata sin dalla seconda meta' dell'Ottocento e ora rafforzata in chiave anti-Cina e anti-Russia. Oggi la Groenlandia torna a essere allettante per Washington grazie in primis al cambiamento climatico che ha reso l'isola piu' grande del ...

L’offerta di Trump : gli Usa vogliono comprare la Groenlandia : Dall’ambasciata danese a Washington è arrivato solo un no comment. Da fonti vicine alla Casa Bianca invece la notizia trova conferme riportate dal Wall Street Journal e dalla Cnn. Il presidente americano Donald Trump si è più volte informato sulla possibilità di comprare la Groenlandia. La Groenlandia è l’isola, la più grande della Terra, tra il nord Atlantico e il Circolo Polare Artico. Ha 56 mila abitanti. Geograficamente fa parte del ...

Wsj : “Trump vuole che gli Usa comprino la Groenlandia dalla Danimarca”. Politici danesi : “Dev’essere pesce d’aprile fuori stagione” : Donald Trump si trastulla con l’idea di comprare la Groenlandia. secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il presidente americano e tycoon immobiliare si è informato “ripetutamente” con i suoi collaboratori – anche se “con vari gradi di serietà” – sulla possibilità che gli Usa acquistino il territorio autonomo danese. Ma in Danimarca l’indiscrezione è stata commentata con scetticismo e irritazione. ...