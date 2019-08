USA | ragazzo afroamericano dipinto di nero e umiliato dai professori e dal preside della

Ragazzo 24enne acc USA dolori alla testa fortissimi - quello che scoprono i medici è raccapricciante : Questa notizia davvero sconvolgente arriva d alla Cina dove un Ragazzo si è recato in ospedale in preda a dolori alla testa fortissimi . I medici , dopo averlo sottoposto a varie indagini, hanno deciso di operarlo e hanno trovato nel suo cervello un verme lungo 12 cm. Questa notizia è stata divulgata a Hong Kong dal “China Daily”. Secondo i medici questo vere si è formato nella testa del Ragazzo dopo che quest’ultimo ha ...

Il ragazzo arrestato per aver spinto un bambino da un balcone della Tate Modern - a Londra - è stato accUSAto di tentato omicidio : Il ragazzo di 17 anni arrestato per aver spinto un bambino da un balcone della Tate Modern, a Londra, è stato formalmente accusato di tentato omicidio. La polizia ha detto che il ragazzo si presenterà al tribunale per minorenni martedì mattina.