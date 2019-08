Usa non fornirà più vaccini ai detenuti nei campi per migranti al confine con il Messico

Modelli ISA modificati a ferragosto - i commercialisti di RagUsa non ci stanno : Le modifiche di ferragosto ai Modelli Isa, Indici sintetici di affidabilità, sono inaccettabili. Lo afferma il presidente dell’Anc di Ragusa, Paolino

Trump - la Danimarca non gli vuole vendere la Groenlandia : il presidente Usa annulla la visita : La premier danese non è disposta a vendere la Groenlandia a Donald Trump. Per questo il presidente degli Stati Uniti ha deciso di rinviare la sua visita in Danimarca, prevista all’inizio di settembre. Ad annunciarlo è lui stesso, come al solito tramite un tweet. “La Danimarca è un Paese molto speciale con persone incredibili, ma sulla base dei commenti del primo ministro Mette Frederiksen, che non sarebbe interessata a discutere ...

Per una breve paUsa dal lavoro è meglio non Usare lo smartphone : ecco lo studio : Un nuovo studio ci dice che per prendersi una breve pausa da un lavoro particolarmente stressante è meglio non dedicarsi all'utilizzo dello smartphone L'articolo Per una breve pausa dal lavoro è meglio non usare lo smartphone: ecco lo studio proviene da TuttoAndroid.

Marina di RagUsa - è ancora dibattito su ordinanze per Ferragosto non rispettate : Il comune di Ragusa e le ordinanze che nessuno fa rispettare, il consigliere D’Asta: “quanto accaduto la vigilia di Ferragosto è mancanza di cultura

Guardia di Finanza RagUsa non va in vacanza : controlli a Ferragosto : Guardia di Finanza di Ragusa: la sicurezza economico-finanziaria non va in vacanza. Sequestrate scarpe con marchio contraffatto Adidas e Nike

Diaco ricorda Nadia Toffa e si commuove : "Le chiedo scUsa - non ho capito il suo grido di dolore" : Il conduttore di 'Io e Te' condivide con il pubblico alcune delle sue conversazioni con la giornalista scomparsa e condanna...

Imprese Usa - i manager dicono stop allo strapotere degli azionisti. Ma non fanno mea culpa : Il recente manifesto di 180 importanti manager americani a favore di un’economia più “umana” (così hanno scritto i giornali) non può che farci piacere, ma soprattutto ci farà sorridere per la sua ingenuità. In ogni caso ben venga, meglio di niente, sarebbe un passo in avanti, come confermato dall’immediata bocciatura stampata da uno dei più interessati supporter dello status quo, quel Larry Summers amico di Clinton ma soprattutto di ...

Stati Uniti vs Papa Francesco/ Viganò - Bannon e lobby : piano Usa per farlo dimettere : piano Stati Uniti per far dimettere Papa Francesco: lo scontro tra Chiesa e lobby Usa, dai casi Viganò e Bannon fino al dramma della pedofilia

Gli Usa testano un missile a medio raggio. Mosca denuncia : "Escalation militare - non reagiremo" : Il lancio a meno di un mese dall'uscita dal trattato sulle Forze nucleari a raggio intermedio

Ambiente e sostenibilità : l’azionista non viene prima di tutto - lo dicono le multinazionali Usa : Creare valore per i clienti, investire nei dipendenti, trattare in modo equo ed etico i fornitori, supportare la comunità, generare valore a lungo termine. A prendere questi impegni, in una dichiarazione pubblicata ieri, sono le multinazionali Usa che aderiscono alla Business Roundtable. Una dichiarazione rivoluzionaria perché per la prima volta sposta l’attenzione dall’azionista, che è sempre stato centrale nella visione aziendale, ...

Google non condividerà più dati sulle reti con gli operatori a caUsa della privacy : Google ha capito che è meglio prevenire che curare e le preoccupazioni sulla privacy legate al suo servizio Mobile Network sono bastate a farlo chiudere, per evitare eventuali ripercussioni legali. L'articolo Google non condividerà più dati sulle reti con gli operatori a causa della privacy proviene da TuttoAndroid.