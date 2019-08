Usa la grande alleanza dei procuratori contro Amazon | Facebook & Co

Usa - a Portland la più grande dimostrazione di estrema destra nell’era Trump : scontri con gli antifascisti e 13 arresti : Cinquecento manifestanti di estrema destra da una parte, centinaia di manifestanti antifascisti dall’altra, tredici arresti, sei persone ferite negli scontri con la polizia e tra gli attivisti delle due diverse fazioni. Oltre al sequestro di manganelli, scudi artigianali e spray repellenti. È il bilancio della manifestazione che sabato 17 agosto ha avuto luogo a Portland, roccaforte progressista sulla costa occidentale degli Stati Uniti, ...

La grande serrata degli uffici : chiUsa un’anagrafe su due. Negozi - resiste solo il centro : Gtt taglia le corse, durante il ponte sospese biblioteche e impianti sportivi Ascom: pochi affari, serrande giù nel 70% delle botteghe di abbigliamento. Anche se la città non è più quella “chiusa per ferie” del passato, la settimana di Ferragosto è sempre momento di esodo

I BTS - il più grande gruppo musicale k-pop di sempre - si prendono una “lunga paUsa” : I BTS, il più grande gruppo musicale k-pop di sempre e uno dei gruppi più famosi del mondo in questo momento, hanno deciso di prendersi una «lunga pausa» per «riposarsi e rilassarsi». L’annuncio è stato fatto domenica dalla loro agenzia,

Lorenzo Insigne dagli Usa : “Siamo un grande gruppo e vogliamo fare del nostro meglio” : Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, in conferenza stampa parla dell’esperienza negli USA e degli obiettivi del Napoli. Di seguito l’intervista riportata dal sito ufficiale della SSC Napoli: “Questa tournèe in Usa è una esperienza importante per noi”. Lorenzo Insigne, al fianco di Carlo Ancelotti, introduce la sfida di domani (oggi, ndr) contro il Barcellona. “Nella prima gara di mercoledì abbiamo fatto bene ...

Alda D’EUsanio : “Oggi la campagna elettorale la fai al Papeete - la politica è il Grande Fratello” : Alda D'Eusanio, ospite della trasmissione In Onda su La7, condotta da Luca Telese, commenta la comunicazione nella politica italiana oggi. La conduttrice sottolinea la Grande capacità di Matteo Salvini di usare i mezzi di comunicazione a suo favore, per ottenere un consenso popolare significativo. "Oggi la politica è il Grande Fratello, cioè ha la stessa narrazione del reality ed è una Grande casa di vetro, nella quale ogni personaggio fa vedere ...

GerUsalemme : Trovati i Resti di una grande città neolitica risalente a 9000 anni fa : Gerusalemme: Ecco i Resti della grande città neolitica risalente a 9000 anni fa Nuovi scavi fatti a Gerusalemme portano alla luce un immenso insediamento preistorico vecchio di 9000 anni considerato il”Big Bang” del Neolitico di Israele. Si tratta di una città neolitica che secondo le prime stime potrebbe essere stata caratterizzata dalla presenza di un […] L'articolo Gerusalemme: Trovati i Resti di una grande città neolitica ...

SPARATORIE NEGLI Usa/ "Qui il cuore della gente è più grande di commenti e polemiche" : Le SPARATORIE in Ohio e in Texas sono la contraddizione di un paese in grave crisi sociale e politica, ma con ancora un cuore capace di commuoversi e donare

Il grande caldo di prende una paUsa : temporali e crollo delle temperature in arrivo : Il grande caldo subirà un brusco stop nell'imminente weekend, proprio in concomitanza con il primo grande esodo degli italiani per le vacanze. Un ciclone di origine atlantica sta per fare il suo ingresso sull'Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che già venerdì 26 ci saranno le prime avvisaglie di un cambiamento, con un calo della pressione a partire da ovest e temporali più frequenti al nord, localmente anche in ...

Trump rilancia il grande sogno americano e sfida la Cina : “presto bandiera Usa su Marte” - inizia la nuova era dell’esplorazione spaziale : “Torneremo molto presto sulla Luna, e un giorno, presto, pianteremo la bandiera americana su Marte“: ormai per il presidente americano e’ un refrain. E lo ha ripetuto anche ieri, in occasione del 50° anniversario del primo allunaggio: annunciando i prossimi passi, ha detto che l’obiettivo e’ tornare sulla Luna -stavolta non solo con uomini, ma anche con una donna- e puntare verso il ‘pianeta rosso’. Si ...

Sbarco sulla Luna - la sfida Usa-Urss ha segnato l’umanità. Come quel ‘grande passo’ : Negli anni Sessanta la conquista della Luna è diventata il più alto momento simbolico della guerra fredda. L’approdo Lunare sembra quasi che metta in palio il primato della civiltà fra due sistemi contrapposti. L’idea un po’ romantica e studiata di far compiere “un grande passo all’umanità” – frase recitata da Neil Amstrong nella sua prima camminata Lunare (One small step for a man, one giant leap for mankind) – nasconde ...

Mafia Ita-Usa : Messina (Dac) - ‘grande operazione di polizia giudiziaria’ : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – L’inchiesta che all’alba di oggi ha portato in carcere 19 persone tra Palermo e New York “è una grande operazione di polizia giudiziaria e di contrasto a una realtà mafiosa che ha tentato di rialzare la testa ma che, per fortuna, è stata adeguatamente contrastata”. Lo ha detto Francesco Messina, a capo della Direzione anticrimine, parlando con i giornalisti per i 19 arresti. ...

Usa : Cape Cod affronta la grande minaccia degli squali bianchi [GALLERY] : Segnali e avvisi di ogni genere avvisano i bagnanti del pericolo di attacchi di grandi squali bianchi a Cape Cod (Massachusetts, USA). Il 13 e 14 luglio sono stati avvistati 5 squali bianchi al largo della costa: le autorità sono state costrette ad evacuare 3 spiagge, secondo quanto riportato dall’Atlantic White Shark Conservation Society. L'articolo USA: Cape Cod affronta la grande minaccia degli squali bianchi [GALLERY] sembra essere il ...