US Open 2019 | le favorite Naomi Osaka si prepara a una difficile difesa | poche certezze

US Open 2019 : i favoriti. Djokovic per la quarta - Federer e Nadal da verificare. Molti gli outsider : Si va verso l’edizione 2019 degli US Open con un’unica certezza: le ultime settimane di tennis non hanno lasciato un quadro della situazione generale particolarmente chiaro, alla luce dei risultati dei due Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. Certo, Novak Djokovic è il favorito d’obbligo per tanti motivi: sente suoi i campi di Flushing Meadows, ci ha vinto tre volte, qui è arrivato per la prima volta in finale in un torneo ...

US Open 2019 - qualificazioni femminili : fuori Giulia Gatto-Monticone e Martina Di Giuseppe : Escono al primo turno delle qualificazioni femminili degli US Open 2019 le due italiane protagoniste nella giornata di oggi, per cui l’unica nostra portacolori ancora in corsa per il tabellone principale rimane Jasmine Paolini. Martina Di Giuseppe, numero 182 del mondo, ha perso col punteggio di 6-3 6-2 dalla statunitense Christina McHale, numero 103 del ranking e numero 4 del tabellone, in un’ora e 21 minuti di gioco. Dal secondo al quinto game ...

US Open 2019 - primo turno qualificazioni maschili : avanti Giannessi - Caruso e Lorenzi. Sinner batte Viola - out Mager e Giustino : Seconda giornata di gare dedicata al primo turno delle qualificazioni maschili degli US Open: ai due azzurri avanzati ieri se ne aggiungono altri quattro vincenti nella giornata odierna, tra i quali spicca Jannik Sinner, numero 24 del seeding, che fa un sol boccone di Matteo Viola, spazzato via con un netto 6-0 6-1. Va fuori in apertura di giornata Gianluca Mager, sconfitto con un punteggio abbastanza netto dallo statunitense Noah Rubin, che si ...

US Open 2019 - primo turno qualificazioni maschili : Jannik Sinner strapazza Matteo Viola : Dura appena 48 minuti il derby italiano nel primo turno delle qualificazioni maschili degli US Open tra la testa di serie numero 24, Jannik Sinner, e Matteo Viola: il diciottenne si impone con un nettissimo 6-1 6-0 ed ora attende di conoscere il nome del prossimo avversario, che uscirà dal confronto tra l’australiano John Patrick Smith ed il croato Viktor Galovic. Nel primo set, durato 27 minuti, Sinner tiene agevolmente il servizio in ...

US Open 2019 - il tabellone delle qualificazioni e gli avversari di Jannik Sinner verso il main draw : E’ arrivato il momento per Jannik Sinner di inseguire il sogno dell’ingresso nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam, gli US Open 2019, ultimo Major dell’anno, e sarà la seconda volta che ci proverà dopo un primo tentativo a Wimbledon. L’altoatesino di Sesto in Pusteria ha compiuto 18 anni lo scorso 16 agosto e sta disputando una stagione straordinaria: ha cominciato l’anno da numero 549 del mondo, ora è 131 ma la settimana scorsa ...

Montepremi US Open 2019 - quanti soldi guadagnano i tennisti? Cifre faraoniche per l’ultimo Slam - premi milionari : Lo US Open 2019 sarà lo Slam più ricco della stagione, il torneo sul cemento statunitense mette infatti in palio un Montepremi di addirittura 38,7 milioni di euro che batte nettamente le altre principali competizioni tennistiche che si sono disputate nei mesi precedenti passando per Wimbledon e Roland Garros fino aagli Australian Open. Una cifra davvero di lusso, incrementata del 7,5% rispetto alla passata stagione a dimostrazione del grande ...

US Open 2019 - primo turno qualificazioni maschili : avanti Napolitano e Baldi - out Arnaboldi - Marcora - Gaio e Travaglia : Si chiude con un bilancio di due vittorie e quattro sconfitte per gli italiani la prima giornata di qualificazioni maschili degli US Open di tennis: passano il primo turno soltanto i primi azzurri a scendere in campo, ovvero Stefano Napolitano e Filippo Baldi, mentre escono Andrea Arnaboldi, Roberto Marcora, Federico Gaio e Stefano Travaglia, numero uno del seeding cadetto. Stefano Napolitano rispetta il pronostico e batte la wild card ...

US Open 2019 - qualificazioni femminili : Jasmine Paolini al secondo turno - subito fuori Martina Trevisan : Un’italiana passa il primo turno e una esce subito nelle qualificazioni femminili degli US Open, ultimo torneo del Grande Slam del 2019. Jasmine Paolini, fresca di miglior ranking, numero 117, ha battuto col punteggio di 6-1 3-6 6-1 la statunitense Usue Maitane Arconada, numero 180 del mondo. Primo set dominato dalla 23enne di Bagni di Lucca che dall’1-1 infila sei giochi consecutivi vincendo il parziale in 28 minuti e portandosi subito avanti ...

US Open 2019 : tutti gli italiani presenti nel main draw e chi dovrà passare dalle qualificazioni. Jannik Sinner sogna il pass : Saranno 24 gli italiani e le italiane presenti nei tabelloni principali e in quelli delle qualificazioni degli US Open 2019, l’ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Nel main draw del singolare maschile i nostri portacolori al via saranno sei: in ordine di classifica dell’entry list Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e Thomas Fabbiano, in quello del singolare femminile solo Camila Giorgi. Molto ...

Favoriti US Open 2019 : tutti i pronostici : La stagione attuale del tennis mondiale regolarizzato dai circuiti ATP (per gli uomini) e WTA (per le donne) si avvia verso la sua fase finale, con il termine della stagione estiva nell’emisfero Nord e l’inizio dei tornei indoor che chiuderanno, insieme al Master definitivo delle ATP finals, un 2019 nel quale si è tornata ad imporre a livello mondiale la vecchia guardia. I trionfi di Novak Djokovic all’Australian Open e a ...

US Open 2019 - il tabellone femminile delle qualificazioni e le avversarie delle azzurre. Paolini ci prova : Oggi lunedì 19 agosto incominciano le qualificazioni degli US Open 2019, ultimo Slam della stagione di tennis che va in scena a New York (USA). Quattro italiane sono impegnate nei turni preliminari per cercare un posto nel main-draw del prestigioso torneo statunitense, come sempre è necessario vincere tre incontri per poter essere protagonisti nel tabellone principale della manifestazione. Diamo uno sguardo al tabellone delle nostri portacolori ...