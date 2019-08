Uomini e Donne | dal trono della De Filippi al santuario della Madonna di Fatima | la

Uomini e Donne gossip - Alex Migliorini e Alessandro si sono rivisti : la confessione : Uomini e Donne, Alex Migliorini e Alessandro D’Amico: l’incontro dopo essersi lasciati Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si sono lasciati ormai da molto tempo, ma il gossip di Uomini e Donne del giorno è proprio su loro due. Alex e Alessandro sono stati la seconda coppia gay che si è formata a Uomini e Donne, […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Alex Migliorini e Alessandro si sono rivisti: la confessione proviene da ...

Costantino Vitagliano cerco l’anima gemella tornerei a Uomini e Donne : Al settimanale “Di Più” Costantino Vitagliano ha detto che:«Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni». Costantino Vitagliano, il tronista oggi 45enne, a distanza di 16 anni potrebbe tornare a “Uomini e Donne”. «Ci sarebbe una differenza ...

Uomini e Donne : Giulio Raselli beccato con una mora - ma lui conferma di essere single : Il trono di Giulio Raselli, per l'edizione 2019-20 di Uomini e Donne, è considerato da settimane quasi una certezza. L'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, ed ex single di Temptation Island, sarebbe stato persino avvistato mentre registrava il video di presentazione, anche se al momento mancano le conferme da parte di fonti ufficiali. Ma un recente avvistamento, portato alla ribalta da Deianira Marzano, potrebbe mettere in pericolo tale ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : "Ne ho parlato le conseguenze - incontriamoci". Appello alla De Filippi : L'ex tronista del programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi su Canale5, protagonista di uno degli scandali più intricati, Sara Affi Fella, ha deciso di rompere il silenzio. Già da tempo la bella napoletana utilizza il suo profilo Instagram, per dimostrare ai suoi tanti follower, di esse

“Vergogna - è vostro figlio!”. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - il web distrugge la coppia d’oro di Uomini e Donne : Rosa Perrotta è diventata mamma lo scorso 25 luglio di Domenico, il figlio avuto dal compagno Pietro Tartaglione, il giovane conosciuto due anni fa durante il dating show di Maria De Filippi ”Uomini e Donne”. La giovane aveva dichiarato il bambino avrebbe avuto visibilità sui social ma pare aver cambiato idea. E i motivi li ha spiegati lei stessa in una serie di Instagram Stories.\\ “Io non vedo l’ora di condividere questo bambino con le ...

Uomini e Donne - Andrea : “Porto Natalia a Fatima per ringraziare la Madonna” : Uomini e Donne, Andrea Zelletta vuole ringraziare la Madonna per avergli donato l’amore della sua Natalia Andrea Zelletta non ha avuto un passato facile specialmente a causa della sua carriera da calciatore, alla quale teneva davvero tanto, che si è spezzata a causa di una serie di infortuni. Il giovane ex tronista però adesso sta […] L'articolo Uomini e Donne, Andrea: “Porto Natalia a Fatima per ringraziare la Madonna” ...

Uomini E DONNE/ Rocco Fredella - da Gemma Galgani all'e-commerce - Trono Over - : UOMINI e DONNE Trono Over, anticipazioni e news: Rocco Fredella in vacanza con la sua nuova fidanzata, Dory Bertola. Dopo Gemma Galgani...

Uomini e Donne : Erica Talco sarebbe in procinto di diventare tronista : La nuova stagione di Uomini e Donne è ormai alle porte, dunque è inevitabile che fra i telespettatori monti l'attesa di scoprire volti e nomi dei nuovi tronisti. Stando ad un'indiscrezione riportata da Parma Today, tra i candidati alla celebre poltrona rossa ci sarebbe Erica Talco. La modella di origini pugliesi è diventata piuttosto popolare sul web, facendosi conoscere dal pubblico come la prima "Truzza" d'Italia. Qualche anno fa, invece, fu ...

Uomini e Donne/ Barbara De Santi : 'Io e Gemma nemiche per Giorgio' - Trono Over - : Uomini e Donne Trono Over, anticipazioni e news: Barbara De Santi fa delle importanti rivelazioni su Gemma e Giorgio: 'noi nemiche per il gabbiano'

Uomini e Donne : Claudia rompe il silenzio sulla presunta gravidanza : Claudia Dionigi non è incinta di Lorenzo Riccardi: la confessione Le voci su una presunta gravidanza di Claudia Dionigi continuano a rincorrersi in questi giorni. Poche ore fa ci ha pensato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a frenare rumors infondati e bloccare il gossip in circolazione. In questi giorni i genitori di Lorenzo Riccardi sono stati a Latina per conoscere la mamma e il papà di Claudia Dionigi per poi tornare a Milano. I ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Barbara : il vero motivo delle loro liti - Trono Over - : Ida Platano si prepara ad una nuova edizione di Uomini e Donne. TrOverà l'amore? Intanto Barbara De Santi torna a parlare di Gemma

Temptation Island Vip – Chi è Serena Enardu? La bella sarda - ex tronista di Uomini e Donne - fidanzata del cantante Pago [GALLERY] : Serena Enardu: ecco chi è la bella fidanzata di Pago, che parteciperà a Temptation Island Vip 2019 Il conto alla rovescia è iniziato: a settembre partirà la seconda edizione di Temptation Island Vip. Quest’anno, al posto di Simona Ventura, ci sarà Alessia Marcuzzi a presentare il reality tanto amato dal pubblico da casa. Sono state svelate ieri le sei coppie che metteranno a dura prova il loro amore nell’isola delle tentazioni ...

Uomini e Donne - Luca Dorigo contro Lorenzo Riccardi : “Qui si sta da Dio” : Le parole che Lorenzo Riccardi ha dedicato alla Sardegna non sono piaciute a nessuno. E oggi ha detto la sua anche l’ex tronista Luca Dorigo Non c’è niente da fare, Lorenzo Riccardi è finito in una vera e propria bufera. Le polemiche sulle sue parole sulla Sardegna proprio non vogliono placarsi e oggi anche un […] L'articolo Uomini e Donne, Luca Dorigo contro Lorenzo Riccardi: “Qui si sta da Dio” proviene da Gossip ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Erica Talco tronista? L’indizio : Uomini e Donne 2019/20 Anticipazioni: Erica Talco è la nuova tronista? Chi saranno i tronisti di Uomini e Donne? È questa una delle domande ricorrenti che si fanno i fan della trasmissione di Maria De Filippi, che torna in televisione lunedì 16 settembre alle 14.45 su Canale 5. Il mistero sarà presto risolto perchè la prossima settimana inizieranno finalmente le registrazioni della nuova edizione e, nelle ultime ore il profilo social di una ...